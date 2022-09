Kaczyński zdradził szczegóły ulg do rachunków za prąd

Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które zachęcą Polaków do oszczędzania energii elektrycznej. Wprowadzenie programu zapowiadał już rzecznik rządu. – Polacy to mądry naród. Wiemy, że w trudnych sytuacjach trzeba podejmować określone kroki. To widać już teraz po zużyciu gazu. Porównując rok do roku, jest ono mniejsze od lat poprzednich. Przy wysokich cenach energii każdy będzie postępował racjonalnie – mówił 9 września na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

Jarosław Kaczyński o ulgach na prąd

Pierwsze szczegóły rozwiązań, których można się spodziewać ze strony rządu, podał 13 września na spotkaniu z mieszkańcami Pruszkowa, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. – Do 2000 kW będzie po cenie stałej, w gruncie rzeczy dotychczasowej. Mimo ogromnego wzrostu cen paliw, cena nie będzie zwiększana jeśli ktoś zmniejszy zużycie w stosunku do zeszłego roku o 10 proc., to będzie miał jeszcze większe ulgi – powiedział Jarosław Kaczyński.

Wcześniej rzecznik rządu przypominał, że rząd nie ma zamiaru wprowadzać żadnych przymusowych rozwiązań dla obywateli. Zaznaczył jednak, że premier zalecił administracji publicznej, aby ta oszczędzała energię.

– Pan premier na jednym z ostatnich posiedzeń rządu dał wytyczne, aby urzędy administracji publicznej zmniejszyły zużycie energii poprzez różnego rodzaju działania organizacyjne. Chodzi np. o zużycie energii związane z oświetleniem, weryfikacje, czy urządzenia elektryczne funkcjonują w odpowiednim czasie, czy nie są niepotrzebnie włączone. Każdy resort ma przeprowadzić taki quasi audyt – powiedział. – Nie planujemy przepisów prawa w kwestii przymusowych redukcji – zapewnił jednocześnie Piotr Müller.

