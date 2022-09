Francja ogranicza podwyżki cen energii. Wyda na to miliardy

Francuska premier Elisabeth Borne poinformowała o wprowadzeniu mechanizmu, który ma ograniczyć podwyżki cen energii gospodarstwom domowym. Maksymalna podwyżka cen gazu ma wynieść w styczniu 2023 roku 15 proc. Z kolei ceny energii mają wzrosnąć w lutym, także o maksymalnie 15 proc.

— Podwyżka doprowadzi do średniego wzrostu rachunków o ok. 25 euro miesięcznie dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem, zamiast ok. 200 euro miesięcznie. Rachunki wzrosną o 20 euro miesięcznie dla gospodarstw domowych ogrzewających się energią elektryczną, zamiast 180 euro miesięcznie – poinformowała Elisabeth Borne.

Bony na energię

Jak zapowiada francuska premier, do końca roku 12 mln najbiedniejszych rodzin ma otrzymać bony na energię elektryczną w wysokości 100 lub 200 euro.

Bony mają kosztować francuski budżet 1,8 mld euro. Ograniczenie podwyżek to koszt łącznie 16 mld euro. 11 mld euro to koszt ograniczeń podwyżek cen gazu i 5 mld euro – prądu.

Narodowe oszczędzanie

Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił pakiet wsparcia, nazwany „tarczą solidarnościową” . Zaproponowane rozwiązania to m.in. zamrożenie cen energii elektrycznej do poziomu 2 tys. kilowatogodzin rocznie.

W ramach programu zapowiedziano też narodowe oszczędzanie. Jak zapowiedział premier, od początku października instytucje rządowe i samorządowe mają ograniczyć zużycie energii o 10 proc.

W ramach walki z drożejącym prądem zapowiedziano też ogólnopolski program modernizacji oświetlenia ulicznego.

