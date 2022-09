Amerykanie dają kolejny powód do współpracy przy atomie. Porozumienie z 22 polskimi firmami

Amerykanie nie zwalniają tempa w kwestii chęci dostarczenia technologii do budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Firma Westinghouse, która proponuje Polsce swoje reaktory AP1000, podpisała w obecności ambasadora USA Marka Brzezińskiego memorandum o współpracy z 22 polskimi firmami.

Polskie firmy zbudują elektrownię jądrową

Wstępne umowy z polskimi firmami pokazują, że Amerykanie są gotowi spełnić wymagania, które polski rząd zapisał w strategii budowy elektrowni jądrowej. Zapisano tam m.in. znaczący udział polskiego przemysłu w wykonaniu prac budowlanych. Ambasador USA zaznaczył, że jest to kluczowy moment w partnerstwie strategicznym ka kilkadziesiąt lat.

– Podpisanie umów pomiędzy Westinghouse a polskimi dostawcami jest kolejnym kluczowym krokiem w strategicznym partnerstwie amerykańsko-polskim w zakresie energii jądrowej. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat projekt ten stworzy tysiące miejsc pracy w Polsce i pomoże zdobyć doświadczenie, które może być wykorzystane do realizacji podobnych projektów na całym świecie – powiedział ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński.

Sygnatariuszami umów z Westinghouse są firmy Kersten, Famur Famak, Mostostal Puławy, Sefako, Grupa Powen-Wafapomp, Monta Materials Handling,, GL Steel, Bureau Veritas Polska, Prochem, ZRE Katowice, Energoprojekt Katowice APS Energia, TÜV NORD Polska, Izotechnik, Grafton Recruitment, Bireta Professional Translations, Mostostal Kraków, Eaton Electric, Energomontaż Północ – Bełchatów.

Sześć reaktorów w dwóch elektrowniach

Podpisane umowy nie dotyczą jednak jedynie budowy pierwszej elektrowni jądrowej, które powstanie najprawdopodobniej w nadmorskiej gminie Choczewo, ale także w drugiej lokalizacji. Nie została ona jeszcze wybrana, ale wskazuje się na położenie w centralnej części Polski. Ze względu na dobrze rozwiniętą infrastrukturę przesyłową, najbardziej prawdopodobnym miejscem powstania drugiej elektrowni jest Pątnów. Obecnie znajduje się tam elektrownia węglowa należąca do ZE PAK.

Ponad 184 miliardy złotych

Z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że wartość inwestycji przeprowadzonych przez polskie firmy wynieść ma około 130 mld zł, co powinno zapewnić od 26,4 tys. do 39,6 tys. nowych miejsc pracy. Będą to miejsca związane nie tylko z budową, ale i funkcjonowaniem elektrowni jądrowych w 50-letnim cyklu pracy reaktorów. Budowę dwóch elektrowni jądrowych instytut wycenił na kwotę 184 mld zł.

Czytaj też:

Moskwa: Energetyka jądrowa jest najtańsza. Rząd ustosunkuje się od oferty z USA