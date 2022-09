Kolejny kraj odcina się od gazu z Rosji. „Nowa umowa nie zostanie podpisana”

Bułgaria nie będzie dłużej kupować gazu od Rosji. Minister gospodarki Nikoła Stojanow poinformował, że „nowa wieloletnia umowa na dostawy gazu od Gazpromu nie zostanie podpisana” .

Bułgaria uniezależni się od rosyjskiego gazu

Trwająca jeszcze umowa, w ramach której Rosja dostarcza gaz ziemny do Bułgarii, wygasa z końcem 2022 roku. Jak podają władze w Sofii, kontrakt nie zostanie przedłużony, co oznacza, że kraj dołączy do coraz dłuższej listy państw, które oficjalnie zrezygnowały z dostaw oferowanych przez Gazprom. Wśród nich jest także Polska, która planowała zerwanie kontraktu jamalskiego, ale została uprzedzona przez rosyjskiego dostawcę.

W przypadku Bułgarii decyzja była również dość oczywista, gdyż Kreml przestał wysyłać jej gaz już w kwietniu. Podobni, jak w przypadku Polski, jest to konsekwencja braku zgody na żądania Gazpromu w sprawie przesyłania płatności za gaz w rublach. Koncern odpowiedział w ten sposób na specjalny dekret Władimira Putina, który zalecił tego typu działania dla ratowania rodzimej waluty.

Wymiana prądu na gaz

Władze w Sofii poinformowały, że prowadzą już negocjacje w sprawie znalezienia nowego dostawcy surowca. Pojawiają się m.in. informacje o tym, że Bułgaria chce pozyskiwać gaz z Azerbejdżanu. Co ciekawe, ma się to odbywać w ramach wymiany barterowej. Surowiec trafiałyby do Bułgarii w zamian za prąd, który wysyłany ma być w przeciwnym kierunku. Porozumienie nie zostało jeszcze doprowadzone do końca, ale mówi się, że obie strony są optymistyczne co do pomyślnego zakończenia rozmów.

Czytaj też:

Kolejny kraj uniezależni się od rosyjskiego gazu. Znamy datę uruchomienia terminala