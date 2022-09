Sasin: Polska Grupa Górnicza przekaże 600 tys. ton węgla dla rolników

Rząd ma plan, jak ulżyć rolnikom, którzy mają problemy z pozyskaniem węgla opałowego do ogrzewania swoich gospodarstw domowych. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował właśnie, że po konsultacji z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem, zlecił Polskiej Grupie Górniczej zabezpieczenie 600 tys. ton węgla. Taka właśnie ilość ma trafić do polskich rolników w ramach nowego programu pomocy rządowej.

Jestem po rozmowie z Premierem Henrykiem Kowalczykiem. Jesteśmy zgodni, że w obliczu kryzysu energetycznego trzeba podejmować trudne i odpowiedzialne decyzje. Poleciłem Polskiej Grupie Górniczej skierowanie 600 tys. ton węgla dla polskich rolników – napisał na Twitterze wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Dopłata do węgla

O ogłoszonym właśnie pomyśle dwóch resortów dotąd nie informowano. Nie było nawet informacji o tym, że trwają prace nad takim projektem. Wygląda na to, że będzie to uzupełnienie wprowadzonych już dopłat do źródeł ogrzewania. Kwoty dodatków zostały ustalone na kwoty od 500 zł do 3000 zł. Ich wysokość zależy od źródła ciepła, jakim ogrzewany jest dom.

3 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy;

1 tys. zł gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym;

500 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

