Von der Leyen o „aktach sabotażu przeciwko Nord Stream”. Będą dodatkowe fundusze na modernizację infrastruktury energetycznej

Ursula von der Leyen powiedziała, że „akty sabotażu przeciwko Nord Stream pokazały, jak wrażliwa jest nasza infrastruktura energetyczna” i zapowiedziała przeprowadzenie stress testów tej infrastruktury. „Musimy przygotować się na nagłe zakłócenia” – dodała.

Aby zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej UE, von der Leyen zapowiedziała w Parlamencie Europejskim dodatkowe fundusze na modernizację infrastruktury energetycznej w UE. – W ten sposób wszystkie państwa europejskie mogą przyspieszyć niezbędne inwestycje – powiedziała.

W swoim przemówieniu zapewniła ponadto, że UE jest gotowa do dyskusji o wprowadzeniu limitu na ceny gazu do produkcji energii elektrycznej. - Byłby to pierwszy krok na drodze do reformy strukturalnej rynku energii elektrycznej – powiedziała.

Sankcje jako Reakcja na pseudoreferenda na wschodzie Ukrainy

Dziś państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o ósmym pakiecie sankcji przeciw Rosji. Jednym z jego elementów są limity cenowe na rosyjską ropę przewożoną do państw trzecich. Zaproponowany przez przewodniczącą Komisji Europejskiej ósmy pakiet sankcji obejmuje także m.in. zakaz eksportu kluczowych technologii wykorzystywanych w wojsku (jak komponenty lotnicze, elektronikę i substancje chemiczne) i zabronienie obywatelom państw Unii Europejskiej zasiadanie w radach nadzorczych rosyjskich spółek.

Nie wszystkie propozycje spotkały się z aprobatą państw członkowskich. Na objęcie sankcjami rosyjskich brylantów nie zgodziła się Belgia – firmy z Antwerpii czerpią ogromne zyski z handlu diamentami. W dalszym ciągu nie udało się też wpisać na czarną unijną listę głównego propagandystę Kremla – patriarchę Cyryla.

Ósmą transzę restrykcji zapowiedziała w zeszłym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w reakcji na aneksję części ziem Ukrainy przez Rosję. – Mobilizacja i groźby jądrowe, to kolejny krok w stronę eskalacji. Nie akceptujemy pseudoreferendów i żadnego typu aneksji terenów Ukrainy. Jesteśmy zdeterminowani, aby Kreml za to zapłacił – powiedziała 28 września przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: jest porozumienie w sprawie 8. pakietu sankcji wobec Rosji