Ukraina wstrzymuje eksport energii elektrycznej

Od 11 października Ukraina jest zmuszona do wstrzymania eksportu energii elektrycznej z powodu ataków Rosji na obiekty infrastruktury energetycznej – powiadomiło w poniedziałek ministerstwo energetyki. Ukraina wysyłała energię m.in. do Rumunii i Słowacji, a także do Polski i Mołdawii, co pozwalało tym krajom uzupełnić braki po surowcach rosyjskich.

Decyzja o wstrzymaniu eksportu energii elektrycznej do kilku krajów ma na celu ustabilizowanie własnej sieci energetycznej Ukrainy – przekazał resort, na który powołuje się agencja Interfax-Ukraina. - To właśnie eksport energii elektrycznej z Ukrainy pomagał Europie zmniejszać wykorzystanie rosyjskich surowców energetycznych. I właśnie dlatego Rosja niszczy nasz system, eliminując możliwość eksportu energii z Ukrainy – powiedział minister energetyki Herman Hałuszczenko. Służba ds. sytuacji nadzwyczajnych powiadomiła, że z powodu rosyjskich ataków rakietowych na obiekty infrastruktury w 12 obwodach oraz w Kijowie, wybuchło 30 pożarów, a dostawy prądu zostały ograniczone w 15 obwodach. Ostrzał infrastruktury krytycznej, a zwłaszcza elektrowni, może mieć na celu nie tylko sparaliżowanie Ukrainy, ale też, a może przede wszystkim, uniemożliwienie jej sprzedawania energii za granicę szersze znaczenie niż sam paraliż Ukrainy. Dostawy z Ukrainy stanowiły ważny element wsparcia dla krajów ościennych, przede wszystkim do Rumunii i Słowacji, a w mniejszym stopniu także dla Polski i Mołdawii. Czytaj też:

Fuzja Orlenu z PGNiG. Jest decyzja