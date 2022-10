400 tys. zapytań na sekundę. PGG podpowiada, jak kupować węgiel przez internet, a grupa na FB ma 70 tys. członków

Sklep internetowy Polskiej Grupy Węglowej od kilku miesięcy podnosi ciśnienie wszystkim, którzy chcieliby kupić węgiel lub miał. Po raz pierwszy pisaliśmy o nim w maju, gdy dopiero zaczęto mówić o tym, że w sezonie zimowym może zabraknąć węgla, a i tak serwery sklepu było rozgrzane do czerwoności.

Od tego czasu trochę się w e-sklepie zmieniło, firma wprowadziła nowe zasady zakupu. Na stronie PGG pojawiła się też sekcja „pytań i odpowiedzi”, w której Grupa wyjaśnia, dlaczego strony tak powoli się ładują, a towar znika kilka minut po wystawieniu.

„W trakcie sesji sprzedażowej węgiel chce kupić około 140 tysięcy klientów w jednej chwili, co przekłada się na około 400 tysięcy zapytań na sekundę (dla porównania przeciętny sklep internetowy ma co najwyżej 400 zapytań na sekundę)” – czytamy w wyjaśnieniach.

Jak rezerwować węgiel w sklepie PGG?

W związku z tym PGG zmieniła proces zakupu na system rezerwacji: po dodaniu do koszyka towar zostaje przypisany do klienta i czeka na dokończenie transakcji do godziny 23:59 tego samego dnia.

„Do tego czasu klienci powinni dokończyć transakcję i nacisnąć w e-sklepie PGG S.A. przycisk: "Złóż zamówienie i zapłać". Wtedy skutecznie złożyliśmy zamówienie. Co ważne, nie należy mylić tego etapu z etapem płatności, bo na płatność zgodnie z regulaminem sklepu klienci mają 5 dni od momentu złożenia zamówienia. Ze względu na bardzo duży ruch do naszej sieci w czasie sesji zakupowych po dodaniu towaru do koszyka proponuję tylko odświeżyć stronę sklepu w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście towar jest w koszyku. Resztę procesu zakupu najlepiej jest zostawić sobie na godziny późniejsze tego samego dnia, kiedy obciążenie sklepu już jest znacznie mniejsze” – napisano w wyjaśnieniach.

Warto zalogować się wcześniej

Sesje sprzedażowe są codziennie (kilka miesięcy temu zamówienia można było składać w wybrane dni) i rozpoczynają się o godzinie 16.

PGG podpowiada, że największy ruch odbywa się w godzinach od 15:30 do 17:00 (ponad 380 tysięcy zapytań do sklepu, ok. 140 tysięcy użytkowników w danej chwili).

„W tym czasie logowanie do serwisu może potrwać dłużej, a towar może zostać wyprzedany. W momencie wystawienia produktu sprzedaż wynosi od 3 do 5 transakcji na sekundę, co powoduje sprzedaż 20 tysięcy ton węgla w 15 do 25 minut po wystawieniu. Dlatego zalecam jednak logować się do systemu przed sesją zakupową i w celu sprawdzenia dostępności węgla na stronie sklepu odświeżać stronę po godzinie 16:00 (jeżeli przeglądarka nie korzysta z automatycznego odświeżenia). Po zalogowaniu sesja klienta utrzymywana jest przez 4 godziny” – podpowiadaMarcin Spisak, dyrektor Zakładu Informatyki i Telekomunikacji PGG S.A.

Potrzebny szybki internet, by złożyć zamówienie

Chcąc zwiększyć szansę na zakup węgla, niektórzy klienci zastanawiają się, czy znaczenie dla szybkości zalogowania się ma przeglądarka. „E-sklep PGG S.A. przygotowany jest pod każdą dostępną na rynku przeglądarkę. Nie robiliśmy nigdy analizy, czy większe szanse zakupu mają tutaj klienci, którzy używają przeglądarki np. Chrome czy Microsoft Edge i innych. Znaczący wpływ na realizację zakupu ma tutaj jednak głównie dostęp do szybkiego połączenia internetowego, rodzaj oprogramowania antywirusowego, które dodatkowo skanuje otwierane i odświeżanie strony oraz wydajność naszego sprzętu” – odpowiada specjalista Grupy.

Czy te utrzymane w uspokajającym tonie wypowiedzi wystarczą, by uspokoić kupujących? Mimo wszystko mają wiele wątpliwości, czego dowodem jest aktywność na facebookowej grupie „Sklep PGG jak kupić węgiel porady/pomoc”. Powstała kilka miesięcy temu i obecnie należy do niej72 tys. członków. To miejsce, w którym można rozwiać wątpliwości dotyczące składania zamówień, poszukać transportu zamówionego węgla albo wyżalić się, że choć transakcja była prawie sfinalizowana, to jednak się nie udała.

Klienci, którym udało się już zsypać węgiel do piwnicy, dzielą się przemyśleniami i wskazówkami, które niekiedy pozostają w kontrze do porad wychodzących od PGG.

