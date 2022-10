Rząd porozumiał się z samorządami. Wiadomo, kiedy Sejm zajmie się cenami prądu i dystrybucją węgla

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowały projekty dwóch kluczowych ustaw, które przez ostatnie dni był główną osią sporu między władzą centralną a samorządami. Chodziło o ustawy o cenach prądu i dystrybucji węgla.

– Dziś spotkaliśmy się na dodatkowym posiedzeniu komisji wspólnej rządu i samorządu z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Po blisko dwugodzinnej dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty – powiedział Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. – To projekt dotyczący cen energii i projekt dotyczący dystrybucji węgla – dodał.

Samorządy zgłaszały uwagi do obu projektów

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji przyznał, że samorządowcy zgłaszali uwagi do obu projektów ustaw. Dużo więcej pomysłów dotyczyło jednak projektu ustawy o cenach energii. Część z nich, była jednak wnioskami dodatkowymi.

– Strona samorządowa zgłosiła uwagi o charakterze technicznym do ustawy o transporcie węgla. Zostaną one przekazane MAP, aby móc część z nich wprowadzić w życie. To uwagi wynikające z charakteru działalności samorządów – powiedział.

– Ustawa dot. cen energii również została pozytywnie zaopiniowana. Samorządy zgłosiły wiele tematów, które nie są częścią ustawy, ale dotyczą cen energii. Pan premier zadeklarował, że będziemy o nich dyskutować. W najbliższych dniach rząd ostatecznie przyjmie oba projekty ustaw, aby w przyszłym tygodniu mogły stanąć na posiedzeniu Sejmu. To są dziś sprawy pilnej wagi – powiedział Paweł Szefernaker.

