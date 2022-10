Putin wskazuje winnych zniszczenia Nord Stream. Widzi w Polsce „beneficjenta”

W środę prezydent Rosji przemawiał na forum „Rosyjskiego tygodnia energetyki” w Moskwie. Mówiąc o wyłączeniu z eksploatacji gazociągów Nord Stream, które zostały uszkodzone na skutek wybuchów, Władimir Putin wskazał, że „beneficjent jest jasny” . – Rośnie przecież geopolityczne znaczenie pozostałych systemów gazowych – przechodzą przez terytorium Polski, Jamał-Europa – przez Ukrainę (dwie nitki), wszystkie zbudowane w odpowiednim czasie przez Rosję na własny koszt, a także oczywiście przez USA, które mogą teraz dostarczać surowce energetyczne po wysokich cenach – stwierdził Putin.

Inicjator wojny w Ukrainie przekonywał, że w obecnej sytuacji kraje europejskie będą uzależniać się od dużych ilości skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych. – A ceny amerykańskiego LNG są znacznie wyższe i wszyscy wiedzieli o tym wcześniej, no, a teraz tym bardziej – tłumaczył. Putin usiłował też tłumaczyć, że to Rosja przychodziła Europie z pomocą, gdy USA zawodziły z swoimi dostawami. – Jednak europejscy przywódcy wolą o tym nie pamiętać. Wręcz przeciwnie, uważają, że można nam zarzucić nierzetelność. Czy odmawiamy dostaw – jesteśmy gotowi do dostaw i dostarczamy cały wolumen w ramach umów. Ale jeśli ktoś nie chce przyjąć naszego produktu, to dlaczego mamy mieć z nim cokolwiek wspólnego? – pytał Putin.

Putin komentuje ataki na Nord Stream

Prezydent Rosji sabotaż Nord Streamu określił jako „akt międzynarodowego terroryzmu” . Wskazywał, że organizatorzy ataków „niszczą infrastrukturę konkurentów, pozbawiają konsumentów tanich zasobów energii i zmuszają ich do kupowania tego wszystkiego po znacznie wyższych cenach” . – Oczywiście jest to ktoś, kto dąży do trwałego zerwania więzi między Rosją a Unią Europejską, do zniszczenia podmiotowości politycznej Europy – stwierdził Władimir Putin. Dodał, że ataków na Nord Stream musiał dokonać ktoś, kto jest w stanie zrobić tego technicznie i „już uciekał się do takiego sabotażu, został złapany za rękę, ale pozostał bezkarny” .

Choć Putin nie wskazał bezpośrednio, kogo miał na myśli, robią to za niego rosyjskie propagandowe media. Agencja Interfax przypomina słowa rzecznika Gazpromu Siergija Kuprijanowa, który rzucił oskarżenia w kierunku NATO. Przedstawiciel rosyjskiego państwowego giganta stwierdził, że w 2015 roku podczas rutynowych oględzin gazociągu Nord Stream odkryty został podwodny niszczyciel min NATO – Sea Fox.

Wybuchy przy Nord Stream. Policja o sabotażu

Wybuchy w pobliżu gazociągów Nord Stream 1 i 2 zostały zarejestrowane 26 września. Jeszcze tego samego dnia pojawiły się głosy, że doszło do aktu sabotażu. Szwedzka policja poinformowała 7 października, że śledztwo wskazało dowody na eksplozje. Na razie oficjalnie zainteresowane kraje nie wskazały hipotez co do sprawców.

