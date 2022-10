Rurociąg „Przyjaźń” działa już normalnie. Nie ustalono jeszcze, co spowodowało uszkodzenie

W sobotę służby techniczne przywróciły pełną funkcjonalność uszkodzonej nitki rurociągu „Przyjaźń” na odcinku zachodnim, którym dostarczany jest surowiec do Niemiec. Trwa wyjaśnianie, co doprowadziło do rozszczelnienia.