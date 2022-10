Kaczyński w Radomiu: Stawiamy na energię odnawialną i jądrową

– My stawiamy obecnie na energię odnawialną, czyli farmy offshore’owe i wiatraki w ogóle, oraz na energię atomową. Nie będę opowiadał szczegółów, ale firmy niemal biją się o to, aby u nas budować (elektrownię jądrową – przyp. red.) – powiedział w Radomiu Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się tymi słowami do dwóch najgłośniejszych inwestycji energetycznych, które są obecnie przygotowywane. Pierwsza z nich, to prowadzony przez Orlen projekt farmy wiatrowej na Bałtyku. Baltic Power, czyli wspólny projekt polskiego koncerny multienergetycznego i Northland Power wykorzysta 76 nowoczesnych turbin o mocy 15 MW. Ma zacząć działać w 2024 roku.

Elektrownie jądrowe dla Polski

Drugim projektem jest oczywiście budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, albo jak się może okazać, dwóch, które powstaną niemal jednocześnie. To właśnie w tej kwestii Polska jest na końcowym etapie wyboru partnera strategicznego, który dostarczy technologię i zbuduje reaktory nad Bałtykiem. – Będziemy te elektrownie budować i to na wiele tysięcy megawatów. Nawet dużej wydajności wiatraki na morzu pracują przez 25 proc. czasu. Nawet jeśli jest 1000 MW w wiatrakach, to trzeba mieć drugi 1000 z innego źródła, aby można było je uruchomić – powiedział Jarosław Kaczyński.

Wicepremier Jacek Sasin zdradził dziś, że budowa może ruszyć jednak niemal jednocześnie także w drugiej lokalizacji. Jak zaznaczył, na bardzo zaawansowanym etapie są bowiem rozmowy z koreańskim KHNP w kwestii budowy projektu komercyjnego.

