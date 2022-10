Elektrownia jądrowa. PGE i ZE PAK podpisały umowę z Koreańczykami

W Pątnowie powstanie druga elektrownia jądrowa w Polsce. ZE PAK i Polska Grupa Energetyczna podpisały list intencyjny dotyczący rozwoju elektrowni jądrowej.

– Przypominam, że rządowy projekt zakłada budowę elektrowni jądrowych w dwóch lokalizacjach. Pierwsza z nich jest wskazana i jesteśmy w przeddzień ogłoszenia partnera strategicznego do budowy tej elektrowni – powiedział 26 października wicepremier Jacek Sasin. – Niezależnie od tego szukamy możliwości wzmocnienia potencjału atomowego jeśli chodzi o energetykę i tutaj być może będzie możliwość przedstawienia drugiego biznesowego projektu, realizowanego równolegle z tym rządowym. Będzie on realizowany z partnerami z Korei Południowej. Te rozmowy są bardzo zaawansowane i do sfinalizowania projektu może dojść w najbliższych dniach – dodał wicepremier.

Komercyjny projekt elektrowni jądrowej

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin przebywa dziś z wizytą w Korei Południowej. Wraz z nim w spotkaniach z przedstawicielami rządu Korei Południowej biorą udział m.in. szef Polskiej Grupy Energetycznej oraz Zygmunt Solorz, przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz ZE PAK.

Wizyta zaowocowała podpisaniem listu intencyjnego na budowę komercyjnego projektu w Pątnowie, czyli w lokalizacji, gdzie obecnie znajduje się jedna z największych elektrowni węglowych w Polsce. Staną tam reaktory APR1400 od KHNP. Jak poinformowano, ZE PAK zdecydował się na wybór tego partnera ze względu na sprawdzoną, funkcjonującą od ponad 40 lat i efektywną technologię, którą oferują Koreańczycy.

Obszar w Pątnowie jest określony w „Polityce Energetycznej Polski do 2040 r”. oraz w „Programie polskiej energetyki jądrowej" przyjętymi przez Radę Ministrów RP odpowiednio 2 lutego 2021 r. i 2 października 2020 r., jako jedna z czterech możliwych lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce.

„Jestem po spotkaniu z Panem Lee Chang-yang, ministrem handlu, przemysłu i energii Korei. Zgodziliśmy się, że Polska i Korea Południowa mają wspólne cele w zakresie rozwoju energetyki jądrowej. To były dobre rozmowy” – napisał na Twitterze wicepremier Jacek Sasin.

– Cieszę się, że to PGE wspólnie z ZE PAK będziemy współpracowali z tak doświadczonym partnerem jak KHNP. Polska dziś potrzebuje energetyki jądrowej, które ma zastąpić energetykę konwencjonalną. Inwestycje w OZE i energetyka atomowa będą w przyszłości stanowiły o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Nadrzędnym celem rządu, ZE PAK i PGE jest, aby dostarczyć Polakom czystą i tanią energię. W konsekwencji sprawi to, że nasza gospodarka będzie jeszcze bardziej konkurencyjna – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

KHNP, czyli partner z Korei Południowej

KHNP wybudowała i zarządza w Korei 24 blokami jądrowymi, jest także odpowiedzialna za budowę elektrowni jądrowej Barakah, która jest pierwszą tego typu inwestycją w ZEA. W grudniu 2020 roku blok 1 osiągnął 100 proc. mocy i wytwarza obecnie 1400 MW energii elektrycznej.

KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) jest państwową firmą z blisko 50-letnim doświadczeniem w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych. Zaangażowanie spółki obejmuje budowę 34 bloków elektrowni jądrowych w Korei Południowej i za granicą.

