Tauron wybuduje pierwszą farmę wiatrową na Śląsku. Daleko jej do największych farm w Polsce

„Wraz z projektem w Raciborzu w budowie mamy trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 110 MW i dwie fotowoltaiczne o łącznej mocy niemal 150 MW. W 2025 roku planujemy dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku 3700 MW. Będzie to stanowić ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Grupy” – powiedział prezes Taurona Paweł Szczeszek, cytowany w komunikacie.

Budowa farmy rozpocznie się w tym roku.

Pierwsza taka inwestycja w województwie śląskim

"Będzie to jednak pierwsza tego typu inwestycja zlokalizowana w województwie śląskim. Instalacja o łącznej mocy 33 MW będzie składać się z 15 turbin, każda o mocy 2,2 MW. Prąd popłynie z niej już w połowie 2024 roku i pokryje zapotrzebowanie 28 tys. gospodarstw domowych" – czytamy w komunikacie.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Największa farma w naszej części Europy

Nowej farmie Taurona daleko będzie do największych farm wiatrowych w Polsce. Liderem w zestawieniu jest FW Potęgowo o mocy 219 MW. Znajduje się w powiatach słupskim i sławieńskim, została oddana do użytku w grudniu 2020 r.

Druga co do wielkości farma wiatrowa w Polsce położona jest w miejscowości Margonin w województwie wielkopolskim. Działa od 2009 r. Składa się z 60 wiatraków o łącznej mocy 120 MW, co pozwala zaspokoić potrzeby energetyczne 90 tys. gospodarstw domowych.

A jak wygląda produkcja energii w farmach solarnych? Największa tego typu inwestycja – i to nie tylko w Polsce, ale całej Europie Środkowo-Wschodniej – znajduje się w miejscowości Zwartowo (woj. zachodnio-pomorskie). Jej moc wynosi 204 MW. Farma zajmuje powierzchnię 300 hektarów, czyli odpowiada 422 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim. Wybudowała ją firma Respect Energy SA we współpracy z niemieckim koncernem Goldbeck Solar.

Później „długo, długi nic”, bo druga największa farma ma moc 70 MW i zostałą wybudowana przez konsorcjum ESOLEO i PAK Serwis dla grupy ZE PAK. Budowa elektrowni Brudzew zakończyła się w październiku 2021 roku.

Czytaj też:

Gigantyczna farma wiatrowa na Bałtyku. Trzy obroty turbiny naładują samochód elektryczny