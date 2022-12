Metro ogrzeje Warszawę? „Tunele gromadzą duże ilości ciepła”

Już niedługo może ruszyć przełomowy projekt, który będzie nie tylko ekologiczny, ale wpłynie także na potencjalne oszczędności. Metro Warszawskie i operator sieci ciepłowniczych Veolia podpisały list intencyjny, w ramach którego zbadają możliwość wykorzystania technologii odzyskiwania ciepła z tuneli metra.

Metro ogrzeje Warszawę

„Tunele metra gromadzą duże ilości ciepła. Dzieje się tak z powodu zainstalowanej tam elektroniki, sprzętu, hamujących i przyspieszających pociągów oraz dużej liczby pasażerów, przebywających w jednym miejscu. Tak generowane ciepło odpadowe, powstające jako produkt uboczny, ulatnia się szybami wentylacyjnymi do atmosfery” – czytamy w komunikacie po podpisaniu listu intencyjnego.

Spółki przypominają, że odzyskane w ten sposób ciepło, można wykorzystywać w celach w celach komunalnych.

„Za pomocą nowoczesnych systemów odzyskiwania ciepła odpadowego można je wykorzystać ponownie do zaspokojenia grzewczych potrzeb stolicy. Takie rozwiązanie to m.in. zmniejszenie wpływu na środowisko, ponieważ energia zawarta w cieple odpadowym jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. To również realne korzyści ekonomiczne w postaci optymalnych cen ciepła dla mieszkańców stolicy” – czytamy dalej.

Współpraca na lata

List intencyjny zakłada współpracę w latach 2022-2027, co po pierwsze pozwala zakładać, że prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, a po drugie pokazuje, że obie spółki podchodzą do projektu długofalowo.

Projekt będzie realizowany przy wsparciu m.st. Warszawy, w szczególności w zakresie objęcia patronatu nad jego realizacją.

„W zakresie wykorzystania energii odpadowej z metra Warszawa korzysta z doświadczeń innych miast europejskich. Ciepło odpadowe z londyńskiego metra jest obecnie wykorzystywane do zapewnienia ogrzewania i ciepłej wody dla ponad 1 350 domów, szkoły i dwóch ośrodków wypoczynkowych na terenie dystryktu Islington” – czytamy dalej.

