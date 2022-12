Ustawa wiatrakowa. Wiadomo, kiedy jeden z kamieni milowych trafi pod obrady Sejmu

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął autopoprawkę do ustawy wiatrakowej, która nakłada na inwestora obowiązek przekazywania 10 proc. mocy zainstalowanej na rzecz mieszkańców gminy, na której terenie znajduje się elektrownia wiatrowa. Dziś do sprawy odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller. Wcześniej rozmowy w sprawie ustawy prowadzone były przez premiera Mateusza Morawieckiego m.in. z przedstawicielami PSL.

– To był postulat, który był zgłaszany przez różne środowiska, jeżeli akurat wypełnia też postulaty PSL-u, to dobrze. Jak najwięcej konstruktywnych uwag w procesie legislacyjnym, to dobra informacja – powiedział na konferencji prasowej Piotr Müller.

–Model współudziału społeczności lokalnej w korzyściach finansowych obowiązuje także w innych krajach i uważam, że jest on społecznie sprawiedliwy, więc należy go uznać za dobrą poprawkę. Liczę na to, że dzięki autopoprawce ten projekt będzie mógł być procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu – dodał rzecznik rządu.

Przypomnijmy, że Sejm zbierze się na dopiero 11 stycznia i będzie obradował do 13 stycznia.

Ustawa wiatrakowa od lipca w sejmowej zamrażarce

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęty przez rząd w lipcu br. Zakłada, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w minimalnej odległości 500 metrów od zabudowy. Nowe zasady mają dotyczyć nie tylko nowych terenów, ale także i tych, gdzie elektrownie wiatrowe są już obecnie.

