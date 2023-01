Energetyka wiatrowa z rekordem. Eksport najwyższy mimo wyłączenia części wiatraków

W ostatnich dniach wiatr nad Polską był tak silny, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne musiały zarządzić odłączenie część farm wiatrowych, aby produkcja energii nie przekraczała zbytnio krajowego zapotrzebowania. Mimo tego doszło do ciekawej sytuacji.

Rekordowy eksport energii z wiatru

Jak podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, czyli operator polskiej sieci energetycznej, w ostatni dzień minionego roku została zarządzona redukcja działania farm wiatrowych. PSE zarządziły ograniczenie mocy wytwórczej z wiatraków o 600 MW między północą a godziną 2.00 nad ranem. Wszystko ze względu na to, że wiatr był tak mocny, że turbiny wytwarzały dużo więcej energii, niż wynosiło zapotrzebowanie.

Kolejne polecenie redukcji wydano już 1 stycznia. Jak podaje „Rzeczpospolita”, w zależności od godziny było to od 200 do aż 3000 MW. Mimo wprowadzonych ograniczeń Polska była zmuszona do rekordowego eksportu energii do sąsiednich krajów w ramach międzynarodowej wymiany międzysystemowej.

Rekord, który nie przełożył się na zyski

W ramach eksportu. Głównie do Niemiec trafiło aż 21 GWh polskiej energii z wiatraków. Nie oznacza to jednak, że polski operator zanotował rekordowe zyski ze sprzedaży prądu. W oczywisty sposób produkcja energii z wiatru była bardzo wysoka w całej Europie, stąd ceny prądu na rynku mocno spadły.

Jest jeszcze jeden powód. „Jeżeli cena jest dodatnia, to operator eksportujący energię otrzymuje wynagrodzenie od operatora przyjmującego energię, natomiast jeżeli cena jest ujemna, to operator eksportujący energię płaci operatorowi przyjmującemu energię”. – wyjaśnił „Rz” Maciej Wapiński z biura prasowego operatora.

Tauron wybuduje pierwszą farmę wiatrową na Śląsku. Daleko jej do największych farm w Polsce

W tych godzinach oszczędzaj energię. PSE informuje o największym obciążeniu sieci