Małe reaktory jądrowe Orlenu w przygotowaniu. Niebawem poznamy ich lokalizacje

PKN Orlen niebawem poda dokładne lokalizacje swoich reaktorów SMR. Szacowany koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej będzie docelowo o około 30 proc. niższy niż w przypadku energii z gazu.

– Na wiosnę podamy lokalizacje SMR-ów – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej

Pod koniec 2021 r. PKN Orlen i Synthos Green Energy podpisały umowę inwestycyjną zakładającą utworzenie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy. Głównym celem przedsięwzięcia będzie przygotowanie i komercjalizacja w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych, a w szczególności reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy. Szef Orlenu przewidywał, że pierwsze reaktory SMR mogą pojawić się w Polsce w 2029 r.

SMR-y szansą dla lokalnych społeczności

Mały reaktor jądrowy o mocy ok. 300 MWe jest w stanie rocznie wytworzyć energię potrzebną do zasilania 150-tysięcznego miasta. Co równie ważne, pojedynczy reaktor modułowy o mocy około 300 MWe może zapobiec emisji od 0,3 do 2,0 mln ton dwutlenku węgla rocznie w zależności od rodzaju zastępowanego paliwa (np. węgla kamiennego lub brunatnego). Tak więc małe reaktory jądrowe z jednej strony są zeroemisyjne, a koszt ich eksploatacji jest niski, z drugiej natomiast są źródłem stabilnych dostaw energii, co w czasach wojny i ograniczonego dostępu do surowców może być remedium na wiele problemów trapiących świat, także Polskę.

Spółka przypomniała, że PKN ORLEN ma wyłączność w Polsce na wykorzystanie technologii BWRX-300 amerykańskiej firmy GE Hitachi Nuclear Energy. Reaktor ten jest obecnie najbardziej zaawansowaną na świecie technologią na drodze do komercjalizacji. „To technologia, która charakteryzuje się najwyższą efektywnością cieplną” – podkreślono.

Czytaj też:

Co się stało z cenami paliw na Orlenie? UOKiK nie wyklucza interwencjiCzytaj też:

Rafineria Gdańska. Muller: Nie ma żadnego ryzyka