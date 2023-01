Nagłe zatrzymanie jednej z japońskich elektrowni jądrowych. Jest komunikat

Do awarii doszło w prefekturze Fukui. Agencja Kyodo, powołując się na operatora siłowni i władze, informuje, że reaktor nr 4 elektrowni w mieście Takahama został wstrzymany o godzinie 15.21 czasu miejscowego. Nic nie wskazuje na to, że mogło dojść do skażenia środowiska. Systemy chłodzenia reaktora działają normalnie.

Informacje o polskiej elektrowni ustały

A co dzieje się w temacie planowanej budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej? Rada Ministrów 29 listopada 2022 roku opublikowała treść specjalnej uchwały z dnia 2 listopada w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej. Było to oficjalne potwierdzenie wyboru partnera technologicznego, czyli amerykańskiej spółki Westinghouse.

„Rada Ministrów uznaje za niezbędne budowę elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000” – mogliśmy przeczytać w dokumencie.

Od końca listopada 2022 roku do opinii publicznej trafiało już jednak mniej konkretów związanych z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wicepremier Jacek Sasin powiedział w Davos, że inwestycji należy się spodziewać za 10-12 lat.

Podczas TweetUpu, który odbył się 19 stycznia z premierem Mateuszem Morawieckim rozmawiał dziennikarz Defence24.pl Jakub Wiech. Jak poinformował, dowiedział się od szefa rządu nowych szczegółów.

„Usłyszałem od premiera Morawieckiego, że kontrakt na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce (zbudowanej siłami Westinghouse) ma zostać podpisany w marcu” – napisał na Twitterze Jakub Wiech.

Prezes PGE: energia będzie tańsza

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski zapewniał na antenie Polsat News, że budowa elektrowni jądrowych w Polsce pozytywnie wpłynie na wysokość rachunków za energię, które muszą płacić Polacy.

– Produkcja energii ze źródeł jądrowych jest pozbawiona kosztów emisji CO 2 , a więc w sposób oczywisty produkcja ze źródeł jądrowych będzie tańsza dla klientów, a tym samym dla polskiego gospodarki, co pozwoli jej konkurować z innymi krajami – powiedział Wojciech Dąbrowski.

