Orlen chce produkować energię atomową. Obajtek przedstawia plany

We wtorek Orlen podpisał list intencyjny z sześcioma polskimi uczelniami, w celu uruchomienia specjalnych programów kształcenia, związanych z energetyką jądrową. Jak informuje Obajtek, nowe kierunki pojawią się wkrótce na AGH, Politechnice Gdańskiej, Poznańskiej, Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej. Przy okazji prezes Orlenu zapowiedział, że koncern zamierza zainwestować modułowe reaktory atomowe.

Orlen wyprodukuje energię atomową

„Pierwszy SMR powstanie w 2028 r. To już niebawem. I to jest czas realny do wykonania. Do 2038 r. mamy ambitny plan – 76 SMR-ów, 76 reaktorów w 26 lokalizacjach. To będzie największa inwestycja energetyczna w Polsce, ale też w Europie, pochłonie dziesiątki miliardów euro” – powiedział we wtorek prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Lokalizacji reaktorów, o których mówił prezes Obajtek, na razie nie znamy. Jak twierdzą władze koncernu, na razie propozycje są badane, a konkretne informacje zostaną podane w pierwszej połowie roku.

Małe reaktory atomowe

PKN ORLEN ma wyłączność w Polsce na wykorzystanie technologii BWRX-300 amerykańskiej firmy GE Hitachi Nuclear Energy. Jak informuje spółka, reaktor ten jest obecnie najbardziej zaawansowaną na świecie technologią na drodze do komercjalizacji.

Pod koniec 2021 r. PKN Orlen i Synthos Green Energy podpisały umowę inwestycyjną zakładającą utworzenie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy. Głównym celem przedsięwzięcia będzie przygotowanie i komercjalizacja w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych, a w szczególności reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy.

Mały reaktor jądrowy o mocy ok. 300 MWe jest w stanie rocznie wytworzyć energię potrzebną do zasilania 150-tysięcznego miasta. Co równie ważne, pojedynczy reaktor modułowy o mocy około 300 MWe może zapobiec emisji od 0,3 do 2,0 mln ton dwutlenku węgla rocznie w zależności od rodzaju zastępowanego paliwa.

