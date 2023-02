Ukraińcy masowo wymieniają żarówki. Szefowa KE podała zaskakujące dane

Trwa szczyt Unia Europejska – Ukraina w Kijowie. Podczas wspólnej konferencji Ursuli von der Leyen, Charlesa Michela i Wołodymyra Zełenskiego, przewodnicząca Komisji Europejskiej zdradziła szczegóły dość niecodziennej akcji.

Kryzys energetyczny w Ukrainie. Trwa masowa wymiana żarówek

Podczas konferencji prasowej bardzo ciekawy wątek poruszyła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen opowiedziała o wcześniejszej części dnia, podczas której była na spacerze na Majdanie.

– Odwiedziłam dziś z premierem Denysem Szmyhalem urząd pocztowy na Majdanie. Byliśmy tam, aby obserwować, jak mieszkańcy wymieniają swoje stare żarówki na nowoczesne żarówki ledowe – powiedziała.

Wymiana żarówek na ledowe

Szefowa KE powiedziała, że jest to część szeroko zakrojonej akcji finansowanej przez Unię Europejską, której celem jest ograniczenie zużycia energii w kraju, który ma z nią ogromne problemy.

– To część naszego programu 50 milionów żarówek ledowych, które obiecaliśmy. Już na Ukrainę dotarło 35 milionów. Fantastycznie było to obserwować i dowiedzieć się, że w ciągu trzech dni 750 tys. Ukraińców udało się do najbliższego urzędu pocztowego i odebrało żarówki. To część programu oszczędzania energii – powiedziała Ursula von der Leyen.

Oszczędności równe produkcji elektrowni jądrowej

Jak wylicza Komisja Europejska, po tym, jak wszystkie 50 milionów żarówek zostanie wymienionych, zużycie energii w Ukrainie spadnie dokładnie o tyle, ile produkuje jedna elektrownia jądrowa.

– Jeśli uda nam się dojść do 50 mln, to oszczędność energii będzie równa temu, co produkuje jedna elektrownia jądrowa – dodała szefowa KE.

twitterCzytaj też:

Rachunki za prąd. Część seniorów może płacić mniej, wystarczy, że zrobią jedną rzeczCzytaj też:

Jak płacić mniej za prąd