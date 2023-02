Rafako i Tauron osiągnęły porozumienie. Podpiszą umowę

„Wskazanie obszarów i zagadnień dalszych negocjacji, które Wykonawca i Tauron Wytwarzanie zamierzają negocjować w ramach mediacji przed Sądem Polubownym, łącznie ze zobowiązaniem do prowadzenia negocjacji i mediacji celem uzgodnienia ostatecznych warunków ugody do dnia 28 lutego 2023 roku oraz podpisania ugody do dnia 8 marca 2023 roku” – czytamy w komunikacie Rafako.

Spór o elektrownię Jaworzno

Konflikt spółek, który trwa od miesięcy, przybrał ostatnio na sile. W styczniu spółki spotkały się podczas mediacji w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Rozmowy nie przyniosły jednak efektów, bo, jak twierdzą przedstawiciele Taurona, zostały zerwane przez Rafako.

— Liczymy na poważne rozmowy zmierzające do polubownego rozwiązania kwestii spornych. Warunkiem ich powodzenia jest wycofanie się Rafako z pomysłu dotyczącego nieuzasadnionych roszczeń, wydłużenia gwarancji oraz przedstawienia realnego harmonogramu usunięcia zidentyfikowanych wad i usterek – powiedział prezes Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladziński.

Blok w Jaworznie nie działa. Spółki przerzucają się odpowiedzialnością

Tauron wezwał Rafako do zapłaty kar umownych i odszkodowania na ponad 1,3 mld zł. Spółka twierdzi, że wykonany przez Rafako nowy blok elektrowni w Jaworznie ma ukryte wady, które wciąż nie zostały przez wykonawcę naprawione.

"Rafako nie usunęło ponad 100 zgłoszonych wad, z czego ponad 30 pozostaje nieusuniętych od przeszło dwóch lat. Rafako odmawia też przyznania się do ewidentnych wad projektowych" – czytamy w komunikacie spółki.

– Zidentyfikowane fizyczne wady, których długą listę Rafako od nas otrzymało, nie zostały usunięte. Spółka nie przedstawiła nam również realnego planu ich usunięcia ani wykonalnej koncepcji zakończenia okresu przejściowego. Co najważniejsze, nie otrzymaliśmy również potwierdzenia dotrzymywania przez jednostkę technicznych parametrów kontraktowych – powiedział prezes Szuladziński.

