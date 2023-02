Europejski kryzys energetyczny w liczbach. Prezes URE pokazał skalę problemu

Rynek energii w Europie w ostatnich kwartałach, a szczególnie po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, jest niezwykle niestabilny. Ceny surowców energetycznych są niemal niemożliwe do przewidzenia. Widać to było to rynku ropy naftowej, ale także gazu ziemnego. Najnowsze dane podał Urząd Regulacji Energetyki.

Europejski kryzys energetyczny w liczbach

Jak poinformował 14 lutego prezes Urząd Regulacji Energetyki średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach Unii Europejskiej wyniosła w czwartym kwartale 2022 roku 473,6 zł/MWh. Stanowi to wzrost o ponad 100 zł (371,49 zł/MWh) w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Jednak to nie czwarty kwartał był pod tym względem rekordowy. Prawdziwy szok cenowy można było odczuć na giełdach towarowych we wcześniejszych trzech miesiącach roku. Dane za trzeci kwartał pokazują, skąd tak duże problemy wielu gospodarek, które jeszcze do niedawna oparte były na dostawach surowca sprzedawanego przez Gazprom.

Europejski rynek gazu jest bardzo niestabilny

Jak zaznaczył prezes URE, warto zwrócić uwagę także na inne porównanie. Podana cena za czwarty kwartał jest jednocześnie o ponad 400 zł niższa w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 r., kiedy średnia cena wyniosła 886,88 zł/MWh.

Prezes URE w każdym kwartale przedstawia informacje o średnich cenach zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

