Europejski kryzys energetyczny. Na rynku takich przecen nie było od blisko dwóch lat

Piątkowa sesja na rynku akcji w USA nie przyniosła jakichś szczególnych rozstrzygnięć (S&P 500 -0,28 proc., DJIA +0,39 proc., Nasdaq Composite -0,58 proc.). Dziś na giełdach Azji i Oceanii przeważały spadki (największy, o -1,28 proc. – notował Hang Seng).

Na giełdach w Europie niewielkie wzrosty

Na giełdach europejskich swe nowe przynajmniej roczne maksima ustanowiły dziś rano główne indeksy giełd w Grecji, Wilnie i Hiszpanii. Zmiany indeksów głównych rynków były kosmetyczne (DAX +0,05 proc., CAC 40 0,05 proc. ok godz. 10:05).

Ok. godz. 10:05 WIG-20 spadał o 0,35 proc. (słabe była akcje wchodzących w skład indeksu banków). Wśród składników mWIG-u 40 swe najwyższe od przynajmniej roku poziomu osiągnęły kursy akcji spółek Benefit Systems, Huuuge Inc, XTB oraz Dom Development. Wśród składników sWIG-u 80 swe przynajmniej roczne rekordy osiągnęły ceny akcji spółek Action, Sygnity, Playway, Ryvu Therapeutics, Cognor Holdings oraz Scope Fluidics.

Amerykański rynek obligacji jest zamknięty 20 lutego z racji obchodów w USA federalnego święta – „Washington’s Birthday” – obchodzonego coroczne w trzeci poniedziałek lutego.

Gaz ziemny najtańszy od września 2021

Do najniższego poziomu od września 2021 spadła wczoraj cena kontraktów na gaz ziemny z Holandii. Najwyżej od ponad roku była cena kontraktów na kakao na ICE.

Niewiele się działo na rynku walutowym (EUR/USD +0,02 proc., USD/JPY +0,06 proc.). Najsilniejszy od kwietnia 2018 było dziś względem amerykańskiego dolara meksykańskie peso.

Niewielkie zmiany notował również kurs polskiego złotego (EUR/PLN +0,03 proc., USD/PLN +0,06 proc.).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, dotarł w ostatnich dniach do poziomu swego lokalnego szczytu z sierpnia ub.r. (ok. 25000 USD), ale na razie nie był w stanie go pokonać (dziś ok. godz. 9:25 -0,04 proc.).

