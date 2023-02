Jednym obrotem zasili dom przez dwa dni. Amerykanie budują gigantyczne turbiny wiatrowe

Gigantyczne turbiny przełomem w energetyce

Już niedługo w USA powstanie najmocniejsza morska farma wiatrowa Vineyard Wind 1. Konstruktorzy zdecydowali się na skorzystanie z technologii dostarczanej przez GE Renewable Energy, który jest francuskim oddziałem General Electric. Wspomniana firma zajmuje się między innymi produkcją największych turbin wiatrowych o nazwie Haliade-X, które mają zamiar wykorzystać Amerykanie. Vineyard Wind 1 docelowo ma zapewniać energię elektryczną dla ponad 400 tysięcy domów i firm.

Czym właściwie jest Haliade-X?

Haliade-X to ogromna turbina wiatrowa, która wcześniej testowana było na wybrzeżach Rotterdamu. Jej moc w zależności od dokładnych parametrów to 12 MW, 13 MW lub 14 MW. Maszt ma wysokość 260 metrów, do ogromnego wirnika montowane są trzy łopaty o długości 107 metrów każda. Producent wielokrotnie zapewniał, że to właśnie turbina o największej mocy była testowana w okolicach wspomnianego Rotterdamu. Ile energii wytwarzał taki gigant? Okazuje się, że całkiem sporo. Haliade-X 14 MW miał wytworzyć w ciągu roku 74 GWh energii brutto, pozwalając zaoszczędzić przy tym 52 tysiące ton CO2.

Farmy morskie o potężnej mocy przyszłością energetyki?

Jak się okazuje, farma u wybrzeży Martha's Vineyard to nie koniec inwestycji w pozyskiwanie energii z wiatru w Stanach Zjednoczonych. Aż siedem stanów zlokalizowanych na wschodnim wybrzeżu wybuduje 20 GW morskich elektrowni wiatrowych. Termin realizacji inwestycji ustalony został na 2035 rok. Turbiny Halidade-X zamówiły już również stany Maryland oraz New Jersey. W ich przypadku zamówienie było jednak oparte o wersję 12 MW, a więc nieco słabsze