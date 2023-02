Orlen obniży ceny gazu dla małych przedsiębiorców

Prezes PKN Orlen przedstawił zaktualizowaną strategię koncernu do 2030 roku. Na konferencji padły także zapowiedzi, które zainteresują małych przedsiębiorców.

– Jeżdżąc po kraju widzę duży problem. To problem cennikowych odbiorców gazu, czyli 130 tys. użytkowników. To są piekarnie, cukiernie i drobne zakłady – powiedział Daniel Obajtek. – Chcę ogłosić kolejną obniżkę. Obniżamy ceny gazu za jedną megawatogodzinę z 650 do 353 złotych. To ponad 50 proc. obniżka cen gazu – powiedział szef Orlenu.

Orlen wprowadza nowy mechanizm dla odbiorców gazu

– Będziemy publikować ceny z miesięcznym wyprzedzeniem. Podana kwota obowiązuje do kwietnia. Następnie będziemy podawać kolejne. Chcemy iść zgodnie z rynkami. Na początku, w czasie wojny nie dało się tego zrobić. Wtedy ceny były nawet po 900 zł, ale my go kupowaliśmy po 1200 złotych – powiedział Daniel Obajtek.

Orlen zawyżał ceny paliw? Obajtek odpowiada

Prezes PKN Orlen odniósł się także do zarzutów dotyczących zawyżania cen paliw przed końcem roku. Chodzi o zarzuty o to, że koncern chciał dzięki wysokiej marży odrobić straty, które miało przynieść podwyższenie VAT-u na paliwa od początku 2023 roku. Zmiana w wysokości stawki podatkowej to efekt zakończenia działania tarczy antyinflacyjnej. Komisja Europejska wymusiła na Polsce powrót do normalnych stawek VAT na paliwo.

– Nie przełożyliśmy VAT na ceny, żeby przed Świętami nie było problemu z cenami paliw. Widzieliśmy, że jest coraz większy problem z wolumenem. W momencie, gdy VAT wzrósł, firmy zdecydowanie poprawiły swoją kondycję. Fakt, że podbudowaliśmy naszą marżę, ale sprzedaż detaliczna na polskich stacjach to tylko 3 procent naszego przychodu. Mamy najniższe ceny w Europie dzięki rozwadze i dywersyfikacji. Nie kupowaliśmy oleju napędowego z kierunku rosyjskiego od początku wojny – powiedział na konferencji Daniel Obajtek.

