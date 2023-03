Narzekacie na pogodę w ostatnich dniach? Właściciele instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych wprost przeciwnie

W środkowej Polsce ostatnie dni przynosiły zmiany pogody: jednego dnia mogło być ładnie, wręcz spacerowo i miało się poczucie, że idzie wiosna, po czym następnego dnia pojawiał się śnieg, po nim deszcz, a temperatury niewiele ponad 6 stopni. Kolejny dzień znów przynosił miła odmianę, która trwała zaledwie kilkanaście godzin. Na południu kraju do tego bardzo wiało. W poniedziałek 13 marca IMGW ostrzegło, że w południowych regionach porywy wiatru mogą dochodzić do 85 kilometrów na godzinę.

Mocno wiało. Pobity został rekord produkcji energii z wiatru

To nie jest jednak serwis pogodowy, lecz gospodarczy, a mimo wszystko w takie dni jak ten należy wspomnieć o pogodzie. Dziennikarz Rafał Hirsch zwrócił uwagę, że w niedzielę 12 marca 2023 r. o godzinie 12 pobiliśmy kolejny rekord produkcji energii wiatrowej i fotowoltaicznej: w ciągu 60 minut dostarczyły do sieci 11 097,7 MWh.

Do tej pory rekordowy pod tym względem był 4 kwietnia 2022 r. – wtedy w ciągu najlepszej godziny wszystkie źródła OZE wygenerowały łącznie 10,6 GWh. Czy zwiększona produkcja w niedzielę to wynik tylko tego, że mocniej wiało? Bynajmniej – to także zasługa tego, że z kwartału na kwartał zwiększa się liczba instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych w kraju.

Energia wiatrowa. Megaturbina powstanie w USA

W lutym pisaliśmy o najmocniejszej morskiej farmie wiatrowej, jaka powstanie w USA. Konstruktorzy zdecydowali się na skorzystanie z technologii dostarczanej przez GE Renewable Energy, który jest francuskim oddziałem General Electric. Wspomniana firma zajmuje się między innymi produkcją największych turbin wiatrowych o nazwie Haliade-X, które mają zamiar wykorzystać Amerykanie. Vineyard Wind 1 docelowo ma zapewniać energię elektryczną dla ponad 400 tysięcy domów i firm.

Potężne turbiny Haliade-X mają być w stanie zasilić przeciętny dom przez dwa dni przy pomocy jednego obrotu. Każda turbina generuje moc ok 13 MW.

