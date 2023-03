Credit Suisse elektryzuje rynki. Ceny ropy najniższe od ponad roku

Ceny ropy spadły do najniższego poziomu od ponad roku. To reakcja rynku na kłopoty szwajcarskiego banku Credit Suisse. Akcje Credit Suisse zaliczyły w środę zjazd o ponad 30 proc. do najniższego poziomu w historii.

W środę kurs Credit Suisse zniżkował o ponad 30 proc., do 1,55 CHF za akcję- najniżej w historii. Od początku roku przecena drugiego co do wielkości szwajcarskiego banku przekroczyła 46 proc. Saudyjski Bank Narodowy nie zwiększy zaangażowania w Credit Suisse Dyrektor generalny Credit Suisse Ulrich Koerner zapewnił we wtorek, że sytuacja finansowa banku jest solidna, wskazując przy tym na tzw. wskaźnik pokrycia płynności, z którego może czerpać, aby wypełnić swoje zobowiązania, który jest na poziomie ok. 150 proc. Problem jednak jest: w środę pojawiły się kolejne informacje pochodzące od prezesa największego akcjonariusza Credit Suisse, Saudi National Banku, który powiedział w wywiadzie dla telewizji Bloomberg, że nie ma możliwości zwiększania swojego zaangażowania kapitałowego w Credit Suisse ze względu na ograniczenia regulacyjne. Była to odpowiedź na pytanie o ewentualne dalsze wsparcie banku, gdyby była taka potrzeba. Saudyjski Bank Narodowy jest właścicielem 9,9 proc. akcji spółki. Informacje o problemach największego banku Szwajcarii doprowadziły do przeceny akcji europejskich banków, ale ich skutki są dużo szersze. W obliczu obaw o przyszłość Credit Suisse inwestorzy wyraźnie się wycofują, co skutkuje spadkiem cen ropy o 5 proc. Ropa na najniższych poziomach od ponad roku Tym samym ceny ropy spadły do najniższego poziomu od ponad roku. Wcześniej notowania ropy wzrosły po danych pokazujących, że aktywność gospodarcza Chin wzrosła w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. po poluzowaniu dotychczasowej polityki wobec Covid-19. Jednak niepokój związany z Credit Suisse – wskazuje agencja Reutera – zniwelował wpływ chińskiego ożywienia gospodarczego na ceny ropy. Czytaj też:

