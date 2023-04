Gdzie mały atom? Obajtek przedstawił siedem wstępnych lokalizacji

– Dzisiaj mamy do czynienia z przełomowym dniem. Przejdzie on do historii, bo Polska potrzebuje stałego, czystego i taniego źródła energii. Te źródła energii będą one służyły Polsce przez dziesięciolecia – powiedział premier Mateusz Morawicki w trakcie odbywającego się w poniedziałek uroczystego podpisania listów intencyjnych między amerykańskimi EXIM Bankiem i Development Finance Corporation a spółką Orlen Synthos Green Energy.

Wstępna lokalizacja reaktorów

Dodał, że rocznie, dzięki posadowieniu jednego reaktora SMR, będzie można oszczędzić od 100 do 200 mln euro na tym, że nie trzeba będzie ich wydawać na zakup praw do emisji CO 2 .

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek wskazał też wstępne lokalizacje da reaktorów BWRX-300 w Polsce. Pierwszy w Polsce mały reaktor jądrowy może powstać w pobliżu jednej z siedmiu miejscowości: Ostrołęki, Włocławka, Stawów Monowskich, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty, SSE Tarnobrzeg – Stalowa Wola oraz Warszawy.

Obajtek zastrzegł, że miejsca te będą musiały być poddane trwającym około 2 lat badaniom.

Kolejne wstępne lokalizacje zostaną podane pod koniec roku – dodał Obajtek. – Mała energetyka jądrowa to nie jest już tylko wizja przyszłości. Do 2030 roku chcemy zbudować w Polsce co najmniej jeden nowoczesny i w pełni bezpieczny SMR – mówi Daniel Obajtek.– Dostrzegamy duże zainteresowanie samorządów, świadomych korzyści płynących z inwestycji. W pierwszym etapie wybraliśmy siedem najbardziej perspektywicznych miejsc. Kluczowe dla nas jest jednak poparcie społeczne, dlatego będziemy prowadzić otwarty dialog z mieszkańcami i to on zadecyduje o wyborze finalnych lokalizacji. A jest o co powalczyć, bo każdy blok to ok. 100 miejsc pracy w samej elektrowni i około tysiąca w

W sumie do 2038 roku ma powstać 79 małych reaktorów atomowych, w której zainwestuje spółka Orlen Synthos Green Energy, utworzona przez państwowy koncern i firmę należącą do Michała Sołowowa.Niezależnie od technologii SMR powstanie, w ramach projektu rządowego, elektrownia atomowa.

ORLEN Synthos Green Energy to spółka grupy PKN Orlen powołana do prowadzenia projektu rozwoju energetyki jądrowej, w oparciu o SMR. Spółka sprawdziła do tej pory kilkadziesiąt potencjalnych lokalizacji pod budowę małych bloków jądrowych.

Cztery miliardy dolarów dla Orlenu i Synthosu

Kilka godzin wcześniej ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński poinformował, że dwie firmy dofinansują projekt łączną kwotą 4 miliardów dolarów.

– Amerykański EXIM Bank deklaruje 3 mld dol., a agencja DFC – 1 mld dol. na rozwój reaktorów BWRX-300 w Polsce przez spółkę Orlen Synthos Green Energy – powiedział ambasador USA. W ambasadzie w Warszawie został podpisany list intencyjny w tej sprawie.

Orlen i Synthos z umową na rozwój SMR-ów

23 marca firmy poinformowały o podpisaniu w Waszyngtonie umów na budowę pierwszych małych reaktorów jądrowych w Polsce. Chodzi o zawiązanie współpracy z kanadyjskim Ontario Power Generation i amerykańskim Tennessee Valley Authority. Obie firmy są pionierami rozwoju technologii SMR na swoich rynkach. Stroną umowy jest także GE Hitachi.

„Umowa podpisana przez Synthos Green Energy, z którą PKN ORLEN prowadzi budowę floty reaktorówSMR, umożliwi uzyskanie projektu uwzględniającego europejskie oraz polskie standardy i w efekcie szybsze rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy pierwszym w Polsce reaktorze SMR. Dodatkowo projekt będzie miał zastosowanie przy kolejnych inwestycjach i znacznie usprawni cały proces oraz obniży koszty budowy floty reaktorów BWRX-300. W Polsce wyłączność na budowę reaktorów w tej technologii posiada spółka ORLEN Synthos Green Energy” – czytamy w komunikacie PKN Orlen.

