Rząd przyjął nowe rozwiązania dot. OZE. Ważne informacje m.in. dla rolników

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Nowelizacja wprowadza ważne zapisy m.in. dla rolników i inwestorów potencjalnie zainteresowanych wejściem na polski rynek.

Nowelizacja ustawy o OZE

Nowelizacja ustawy przedłożonej przez ministra klimatu i środowiska to przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej.

Wśród zapisów projektu znalazło się m.in. doprecyzowanie prawa względem wytwarzania biogazu. Wytwórcy biometanu z biogazu lub biogazu rolniczego będą mogli prowadzić w tym zakresie działalność gospodarczą i korzystać z systemu wsparcia określonego w ustawie.

To ważna wiadomość również dla rolników, którzy chcieliby być bardziej samowystarczalni i jeszcze bardziej ekologiczni. Możliwość wytwarzania biometanu na własną rękę daje też możliwość wykorzystywania gazu np. do zasilania maszyn rolniczych.

Większy udział OZE w ciepłownictwie

Jak czytamy w komunikacie Rady Ministrów, zwiększona zostanie rola odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie i chłodnictwie.

„Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów, a także ciepła odpadowego” – napisano. „Wprowadzona zostanie możliwość wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE, w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi sposobami wytwarzania ciepła” – czytamy także.

Zachęty do inwestowania w OZE

Jak wynika informacji Rady Ministrów, w ramach nowych przepisów utworzony zostanie Krajowy Punkt Kontaktowy OZE dla inwestorów. „Dzięki rozwiązaniu, inwestorzy będą mogli łatwiej uzyskać informacje o wydawaniu pozwoleń i procedurach administracyjnych, które związane są z inwestycjami w odnawialne źródła energii” – czytamy w uzasadnieniu opublikowanym na w Centrum Informacyjnym Rządu.

„Nowe przepisy zachęcą inwestorów do podejmowania decyzji związanych z budową instalacji do wytwarzania biometanu. Dotyczy to także rozbudowy oraz przebudowy istniejących sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatłaczania biometanu” – napisano także.

