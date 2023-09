Polska elektrownia jądrowa z kamieniem milowym. Podpisano kluczową umowę

Koniec oczekiwania na najważniejszą umowę w sprawie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie 27 września przypieczętowano najważniejszą decyzję.

Amerykanie zbudują elektrownię jądrową w gminie Choczewo

W zeszłym tygodniu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowały, że GDOŚ wydała decyzję środowiskową dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Zdaniem instytucji, inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Po oficjalnym potwierdzeniu lokalizacji elektrowni w nadmorskiej gminie Choczewo była to druga, niezbędna do ostatecznej decyzji informacja. Dziś wydarzyło się jednak to, co domyka główną część formalności.

W obecności premiera Mateusza Morawieckiego, ambasadora USA w Polsce Marka Brzezińskiego i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej, przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych podpisali umowę z Amerykanami z konsorcjum Westinghouse i Bechtel. Chodzi o zaprojektowanie i budowę elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

Umowa podpisana

– Pierwsza elektrownia atomowa będzie zbudowana z najlepszymi amerykańskimi firmami, które mają w tej dziedzinie ogromne doświadczenie. Tak, jak wiek XX należał do węgla, tak wiek XXI należy do atomu. Nie możemy ryzykować stabilności systemu energetycznego i całej gospodarki oparciem ich na niestabilnych źródłach energii. Jedynym stabilnym i bezpiecznym źródłem jest energetyka jądrowa. Dlatego właśnie otwieramy dziś nowy rozdział – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– W czasach zawirowań geopolitycznych, bezpieczeństwo energetyczne ma znaczenie fundamentalne. Jeden z generałów amerykańskich powiedział mi, że jedna elektrownia jądrowa, to więcej niż cała dywizja wojsk amerykańskich w Polsce – dodał szef rządu.

