Müller o słowach kandydatki KO ws. elektrowni jądrowej: Szalone pomysły, naruszenie polskiej racji stanu

– Musimy się dowiedzieć, na ile ona (umowa między polskim rządem a Amerykanami z konsorcjum Westinghouse i Bechtel – przyp. red.) jest obowiązująca i jakie kary grożą nam za jej zerwanie – powiedziała 3 października na antenie Radia Zet Urszula Zielińska z Partii Zieloni. – Musimy wszystko przejrzeć i wszystko wziąć pod uwagę – dodała, pytana o to, czy KO bierze pod uwagę zerwanie umowy podpisanej przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

Piotr Müller: Słowa traktujemy poważnie

O komentarz do słów kandydatki z miejsca drugiego na warszawskiej liście Koalicji Obywatelskiej zapytany został rzecznik rządu Piotr Müller.

– Niestety traktujemy te słowa poważnie. Jeśli ta umowa zostałaby zerwana, to transformacja energetyczna zostałaby przerwana. Elektrownia jądrowa stanowi pokaźną część produkcji energii w przyszłości – powiedział na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Müller.

– Uważam, że te słowa przedstawicielki KO należy traktować poważnie, bo dokładnie takie same procesy widzieliśmy w Niemczech. To, czego dokonały władze niemieckie, czyli samobójstwo energetyczne w części sektora, wycofanie się z elektrowni jądrowych, to wydarzyło się w efekcie działania rosyjskiego lobby. To samo stało się wiele lat temu w Austrii. Dlatego takie szalone pomysły KO, w tym wypadku przedstawicielki Zielonych, odbieram jako naruszenie polskiej racji stanu – wyjaśnił rzecznik rządu.

– Niech Donald Tusk dzisiaj odpowie, czy jest za elektrownią jądrową, czy nie? Czy chce zerwać współpracę polsko-amerykańską, czy chce słuchać szaleńców ze swojej koalicji? – dodał.

100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. Jest punkt o atomie

Słowa przewodniczącej Zielonych, czyli partii najbardziej proekologicznej wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej dziwią jeszcze bardziej, gdy wczytamy się w program 100 konkretów na pierwsze 100 dni, który przedstawiono na konwencji KO.

W piątym punkcie, dotyczącym tematu energetyki, czytamy: Przedstawimy szczegółowy plan transformacji energetycznej, która umożliwi ograniczenie emisji CO2 o 75 proc. do 2030 roku. Przyspieszymy rozwój niskoemisyjnych źródeł energii (OZE i energetyki jądrowej). Opracujemy założenia dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej oraz precyzyjnie określimy sposób jego finansowania.

