Czysta energia priorytetem nowego rządu. Partie stawiają na ekologiczne rozwiązania

W niedzielę 15 października odbyły się wybory parlamentarne w Polsce. Oficjalne wyniki poznamy we wtorek. Z sondażowych wyników late poll z pracowni Ipsos wynika, że zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,6 proc., ale nie będzie mogło uzyskać większości parlamentarnej. Wiele wskazuje na to, że nowy rząd utworzą trzy dotychczas opozycyjne ugrupowania: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica.

Wybory parlamentarne. KO chce stworzyć 700 lokalnych wspólnot energetycznych

W czasie trwania kampanii ze strony polityków obecnej opozycji padło wiele obietnic wyborczych. Jednym z kluczowych zagadnień były postulaty dotyczące energetyki. Koalicja Obywatelska zawarła je w programie 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. – Umożliwimy stworzenie 700 lokalnych wspólnot energetycznych generujących własny, tańszy prąd — przekonują politycy tego ugrupowania w swoich deklaracjach.

KO zamierza także złożyć projekt ustawy odblokowującej możliwości rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie z jasnymi i szybkimi regułami wydawania decyzji o budowie i przyłączeniu. Koalicja Obywatelska zamierza m.in. zmniejszyć odległości wiatraków od zabudowań do 500 metrów, a nie jak jest obecnie — do 700 metrów. Przedstawiciele partii zapewniają, że część przychodów ze sprzedaży energii z farm wiatrowych (5 proc.) będzie wpływała do kasy lokalnych społeczności.

Koalicja Obywatelska zamierza również przedstawić szczegółowy plan transformacji energetycznej. Nowy projekt ma umożliwić w ciągu najbliższych siedmiu lat ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 75 proc. Znacznie mają przyspieszyć prace nad rozwojem niskoemisyjnych źródeł energii, chodzi tutaj zarówno o OZE, jak i energetyki jądrowej. W setce konkretów na pierwsze dni rządów zapisano także opracowanie założenia dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej oraz precyzyjnie określony sposób jego finansowania.

Trzecia Droga stawia na energię ze słońca, wiatru i biogazowni

W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele innych ugrupowań, które zamierzają wkrótce stworzyć nowy rząd. Drugi z potencjalnych koalicjantów, czyli Trzecia Droga także stawia na nowoczesną energetykę w Polsce. Zarówno Szymon Hołownia, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz zamierzają na ten cel pozyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Zieloną energię mają produkować wszyscy zainteresowani, czyli właściciele domów, rolnicy, a nawet przedsiębiorcy, którzy będą na niej zarabiać. Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 zapowiadają kupno przez państwo energii elektrycznej wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, ale bezpośrednio od właścicieli prywatnych farm. W ten sposób koalicjant chce wprowadzić konkurencję między dostawcami energii.

Lewica postuluje za stworzeniem Zielonego Ładu w Polsce

Trzeci koalicjant, czyli Nowa Lewica opowiada się za aktywną rolą państwa w procesach gospodarczych. Politycy tej partii przekonują, że nasze państwo będzie inwestować w nowoczesny, ekologiczny przemysł, który z kolei będzie wspierał transformację energetyczną w Polsce. Co ważne, ma być w znacznej mierze wykorzystana zarówno polska myśl techniczna, jak i potencjał polskich naukowców.

W swoim programie wyborczym Lewica jako jeden z priorytetów zaznaczyła Zielony Ład w Polsce. Ujęto w nim kwestie dotyczące szeroko pojętej ekologii oraz energetyki. Główny cel, jaki stawiają sobie politycy tego ugrupowania to zeroemisyjny miks energetyczny. Jest to możliwe dzięki odblokowaniu rozwoju OZE.

Lewica opowiada się nie tylko za budową elektrowni atomowych w Polsce, ale i zapowiada mądrze prowadzoną gospodarkę wodną. Trzecia z opozycyjnych partii, które zapowiadają utworzenie nowego rządu na transparentach ma także walkę ze smogiem oraz wprowadzenie ustawy antyodorowej.

