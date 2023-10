Zandberg o elektrowniach jądrowych: Dla kraju położonego w takim miejscu, jak Polska…

Rząd Zjednoczonej Prawicy w ostatnich miesiącach bardzo przyspieszył w kwestii budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Poznaliśmy nie tylko technologię, z której skorzysta Polska i dostawcę reaktorów, ale także ostateczną lokalizację siłowni. Stanie ona w nadmorskiej gminie Choczewo.

Co dalej z polską elektrownią jądrową?

No właśnie, ale czy elektrownia na pewno powstanie? Czy prawdopodobna zmiana władzy wpłynie na realizację projektu atomowego? Wątpliwości pojawiły się po bardzo kontrowersyjnych słowach posłanki KO Urszuli Zielińskiej. Mimo tego, że wypowiedź była następnie wielokrotnie wyjaśniana, to niesmak pozostał.

O sprawę rozwoju programu atomowego i transformację energetyczną Polski w szerszym zakresie, pytany był na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia przewodniczący Partii Razem i współprzewodniczący Nowej Lewicy Adrian Zandberg.

– Uważamy, że należy kontynuować program jądrowy. Jest on potrzebny, abyśmy przeprowadzili dekarbonizację Polski i spełnić cele klimatyczne. Jeżeli mówimy o sprawach strategicznych, to my jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, także dlatego, że nam w Razem bardzo zależy na klimacie – powiedział lider Nowej Lewicy.

Spełnić cele klimatyczne

Przewodniczący Partii Razem przyznał, że budowa elektrowni jądrowych jest niezbędna, aby Polska mogła spełnić cele klimatyczne przyjęte przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Zaznaczył, że korzystanie wyłącznie z Odnawialnych Źródeł Energii nie jest rozwiązaniem przewidywalnym.

– Skoro uważamy, że Polska powinna realizować odpowiedzialną politykę klimatyczną, to dla kraju położonego w takim miejscu, jest konieczna jedna droga. Musimy przestawić nasz system elektroenergetyczny na miks energetyki jądrowej i Odnawialnych Źródeł Energii. Nie jesteśmy w stanie utrzymać w Polsce systemu opartego o same OZE. Potrzebujemy elektrowni jądrowych, które będą stanowiły bazę systemu. Potrzebujemy też inwestować w sieci przesyłowe. Dziś duży problem rozwoju OZE w dużej części polega na tym, że sieci nie są w stanie tego rozwoju udźwignąć. To są sprawy strategiczne – powiedział Adrian Zandberg.

