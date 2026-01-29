Polacy murem za atomem. Aspekt dotyczący lokalizacji może zaskoczyć

91,9 proc. respondentów zadeklarowało, że popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce – taki wniosek płynie z ogólnopolskiego badania, które przeprowadziła agencja badawcza ASM Research Solutions Strategy Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Energii. Jedynie 5,4 proc. ankietowanych wyraża swój sprzeciw.

Polacy stawiają na atom. Ten aspekt badania zaskakuje

Co ciekawe, aż 79,9 proc. badanych zadeklarowało, że zgodziłoby się na budowę elektrowni jądrowej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. 17,4 proc. nie bierze takiej możliwości pod uwagę.

Z innego aspektu badania wynika, że 94 proc. respondentów uważa, że budowa elektrowni jądrowych zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, a 88,1 proc. stoi na stanowisku, że atom, jako niskoemisyjne źródło energii, jest skutecznym narzędziem walki ze zmianami klimatycznymi.

– Polki i Polacy postrzegają energetykę jądrową jako bezpieczny i potrzebny element miksu energetycznego. Potwierdzają to najnowsze badania wykonane na nasze zlecenie. Poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wynosi ponad 90 proc. i jest niezwykle stabilne, a jednocześnie blisko 80 proc. badanych akceptuje budowę takiej jednostki w swoim sąsiedztwie – powiedział Miłosz Motyka.

– Wyniki, które prezentujemy, świadczą o dojrzałym podejściu do transformacji energetycznej. Energetyka jądrowa stanie się niezwykle ważnym elementem naszego bezpieczeństwa energetycznego i stabilizatorem cen energii – kontynuował minister energii.

Mężczyźni bardziej na „tak”. Szczegółowe wyniki badania

Z badania wynika także, że większymi zwolennikami energetyki jądrowej w Polsce są mężczyźni (96,1 proc.) niż kobiety (88 proc.). „Najwięcej zwolenników energetyki jądrowej jest wśród osób w wieku 15-29 lat, a najmniej w grupie 50-75 lat, w tym najwięcej negatywnych odpowiedzi odnotowano wśród osób w wieku 50-59 lat” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Energii.

„We wszystkich województwach dominuje wysokie poparcie dla energetyki jądrowej. Największe wśród mieszkańców woj. lubuskiego (97,1 proc.) i świętokrzyskiego (96,3 proc). Co ciekawe, w tych dwóch województwach, w ubiegłorocznym badaniu, występował najniższy odsetek zwolenników inwestycji” – podano dalej.

W omawianym badaniu Polacy ocenili swoją wiedzę o energetyce jądrowej na poziomie 3,8 w pięciostopniowej skali. Aż 95,5 proc. uważa za konieczne prowadzenie kampanii informacyjnej na ten temat.

