Tysiące rodzin mogą sięgnąć po dopłaty. Rząd szykuje miliard na nowe instalacje

Rząd zapowiada duże wsparcie dla właścicieli domów inwestujących w przydomowe magazyny energii. Jak poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, na rozwój takich instalacji pozyskano 1 mld zł z Funduszu Modernizacyjnego. Środki mają wspierać rozwiązania współpracujące z fotowoltaiką, a celem jest powstanie 200 tys. domowych magazynów energii.

Szefowa resortu zaznaczyła, że warunki przyłączeniowe PSE dla magazynów energii opiewają już na blisko 40 GW. W jej ocenie to otwiera drogę do budowy bardziej elastycznego systemu energetycznego. Nowe technologie mają odegrać kluczową rolę w zapewnieniu stabilności całego systemu przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię, szacowanym na 200 TWh w 2030 roku.

Przydomowe magazyny energii mają być fundamentem bezpiecznego systemu

Paulina Hennig-Kloska podkreśliła podczas konferencji EuroPOWER & OZE POWER w Warszawie, że magazynowanie energii jest podstawą nowoczesnego i bezpiecznego systemu energetycznego. Zwróciła uwagę, że obok inwestycji wielkoskalowych ogromne znaczenie ma rozwój rozwiązań instalowanych bezpośrednio u prosumentów. To właśnie dlatego realizowany jest program wzmacniania sieci poprzez magazyny montowane przy domach.

Minister przypomniała, że środki europejskie mają wspierać ten kierunek rozwoju. Jak zaznaczyła, pieniądze pozyskane z Funduszu Modernizacyjnego mają zostać przeznaczone właśnie na rozwój przydomowych magazynów energii współpracujących z instalacjami fotowoltaicznymi. Wsparcie ma objąć rozwiązania, które pomogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i lepiej wykorzystać energię produkowaną na potrzeby gospodarstw domowych.

Przydomowe magazyny energii mogą powstać szybciej niż zakładano

Celem resortu klimatu i środowiska jest, aby do końca kadencji, czyli do jesieni 2027 roku, w systemie działało 200 tys. takich instalacji. Jednocześnie szefowa resortu zaznaczyła, że ten poziom może zostać osiągnięty wcześniej. Według obecnych szacunków możliwe jest nawet zrealizowanie celu już pod koniec tego roku.

Tło dla tych planów stanowią wcześniejsze programy wsparcia. W 2025 roku zakończono szóstą edycję programu „Mój Prąd” z budżetem 1,85 mld zł. W jego ramach złożono ponad 124 tys. wniosków, z czego 76 tys. dotyczyło magazynów energii. Dofinansowanie obejmowało instalację paneli PV albo mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii lub magazynem ciepła.

Przydomowe magazyny energii z dotacją do 30 proc. kosztów

W marcu ministra informowała również, że Europejski Bank Inwestycyjny wydał zgodę na uruchomienie przez NFOŚiGW pięciu programów o łącznej wartości 5,5 mld zł, finansowanych z Funduszu Modernizacyjnego. Jeden z nich dotyczy właśnie wsparcia dla przydomowych magazynów energii. W tym przypadku dotacje mają sięgać do 30 proc. kosztów inwestycji, a na realizację programu przeznaczono 1 mld zł.

Dodatkowo od 30 marca do 24 kwietnia można składać wnioski w nowym programie pomostowym skierowanym do osób fizycznych. Obejmuje on mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii. Budżet tego programu, finansowanego z KPO, wynosi 335 mln zł. Ma on zapewnić ciągłość wsparcia między zakończoną szóstą edycją „Mojego Prądu” a nowym programem wspierającym rozwój magazynowania energii z Funduszu Modernizacyjnego.

