Kontrole ruszyły w całej Polsce. Ta weryfikacja cię nie ominie

Przed sezonem grzewczym warto sprawdzić nie tylko zapas opału, ale też datę ostatniej kontroli komina. Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca budynku musi zapewnić kontrolę przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych co najmniej raz w roku. Przegląd powinien wykonać specjalista z odpowiednimi uprawnieniami. Po kontroli powstaje protokół potwierdzający jej przeprowadzenie. Dokumentacja jest ważna zarówno przy weryfikacji obowiązków właściciela, jak i w razie szkody związanej z instalacją kominową.

Ile bierze kominiarz? Cena zależy od kilku rzeczy

Jak podaje „Fakt”, w 2026 r. przegląd kominiarski z e-protokołem kosztuje od 150 do 450 zł. To orientacyjne stawki, a nie jednolity cennik. Na rachunek wpływają lokalizacja, liczba przewodów, wielkość budynku i zakres zamówionych prac.

Przed umówieniem wizyty warto ustalić, co obejmuje wycena. Kontrola stanu technicznego i czyszczenie przewodów to różne czynności, dlatego cena przeglądu nie musi obejmować usuwania zanieczyszczeń.

Ogrzewasz drewnem lub pelletem? Czyszczenie raz w roku nie wystarczy

Częstotliwość czyszczenia zależy od rodzaju paliwa. W okresie użytkowania przewody od palenisk na paliwa stałe, np. drewno, węgiel lub pellet, trzeba czyścić co najmniej raz na trzy miesiące. Przy paliwach ciekłych i gazowych wymagane jest czyszczenie co najmniej raz na sześć miesięcy.

Przewody wentylacyjne należy czyścić co najmniej raz w roku, a częściej, jeśli wymagają tego warunki użytkowania. Sam coroczny przegląd nie zastępuje więc regularnego czyszczenia.

Dla dużych obiektów obowiązują też częstsze kontrole. W takich przypadkach są to co najmniej dwie w roku, do 31 maja i do 30 listopada. Dotyczy to budynków o powierzchni zabudowy ponad 2000 mkw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu ponad 1000 mkw.

Mandaty i kary za brak przeglądu

Zaniedbanie obowiązkowej kontroli grozi grzywną. W postępowaniu mandatowym kara może wynieść do 500 zł. Brak potwierdzenia przeglądu może także utrudnić uzyskanie odszkodowania po pożarze związanym z niesprawnym kominem.

Stawką jest jednak przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. Niedrożne lub uszkodzone przewody mogą zwiększać ryzyko pożaru i zatrucia tlenkiem węgla. Przed intensywnym korzystaniem z ogrzewania warto sprawdzić termin kontroli i zaplanować wymagane czyszczenie.

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