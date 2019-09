Dodatkowe 5,7 mld zł na rozwój kolei. Rada Ministrów dofinansowała Krajowy Program Kolejowy

Rada Ministrów przyjęła wczoraj uchwałę, która wprowadza zmiany we wczorajszym rozporządzeniu w sprawie Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Główną zmianą, wynikającą z nowej, przedłożonego przez ministra infrastruktury, wersji uchwały, są dodatkowe środki, które trafią do puli programu. Rząd przeznaczył na ten cel dodatkowe 5,7 mld złotych.

Temat wykluczenia transportowego i pomysły na to, jak jest zmniejszyć, były jednym z głównych tematów rozmów podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Rozwiązywanie wykluczenia transportowego, zdaniem prezesów spółek z grupy PKP, może być możliwe m.in. poprzez zwiększanie częstotliwości kursowania pociągów, na istniejących liniach oraz zwiększenie przystanków, na których się zatrzymują. - W rozkładzie w okresie 2015/2016 pociągi zatrzymywały się na 333 stacjach. W rozkładzie na 2020 będzie tych stacji ponad 400. To przykład rozwoju naszych sieci i zwiększaniu jej o miejsca, które mają duży potencjał – powiedział Adam Laskowski, Członek Zarządu - PKP Intercity S.A. - Potrzeba wynika głównie z tego, że wzrasta liczba pasażerów. W ciągu roku obsługujemy bowiem 40 mln osób. – dodał. W ramach przyjętych poprawek do KPK do 2023 roku z dodatkowych środków, które wykorzystane zostaną na dokapitalizowania spółki PKP PLK, przeprowadzone zostaną:

prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia



prace na ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C Most Wisła – Czechowice Dziedzice – Zabrzeg



prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok



prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki – Słonice



prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane



poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap III; budowa mostu kolejowego na Odrze w Szczecinie – Podjuchach wraz z robotami towarzyszącymi

Jak czytamy w podsumowaniu po posiedzeniu Rady Ministrów „Zwiększenie środków na realizację Krajowego Programu Kolejowego związane jest m.in. ze wzrostem wartości projektów spowodowanych rozstrzygnięciami przetargowymi”. Czytaj także:

Dodatkowe 3,2 mld zł na Krajowy Program Kolejowy