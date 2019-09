Największe lotnisko świata zostało otwarte. Możesz na nie polecieć LOT-em

Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping oficjalnie otworzył Beijing Daxing, czyli obecnie największe i najdroższe lotnisko na świecie.

Gigantyczny aeroport jest zbudowany w kształcie rozgwiazdy i tak jest powszechnie nazywany. Na dzień dzisiejszy istnieją tam 4 pasy startowe. Docelowo ma ich być aż 7. Budynek terminalu ma niewyobrażalną powierzchnię 700 tys. m kw. To 98 boisk piłkarskich. Naziemne centrum transportu to kolejne 80 tys. m kw.

Budowa megaportu i dodatkowej infrastruktury (m.in. sieci połączeń kolejowych) wyniosła łącznie ok. 17,5 mld USD. Inwestorem był wyłącznie chiński rząd.

Strategiczna lokalizacja

Samo miejsce budowy zostało starannie dobrane. Lotnisko Daxing znajduje się na granicy między Pekinem a Langfang w prowincji Hebei i ma za zadanie zaspokoić potrzeby Pekinu, Tianjin i Hebei. Jego lokalizacja została wybrana po dokładnej analizie. Dzięki odległości 46 km od Placu Tiananmen, 67 km od międzynarodowego lotniska w Pekinie i 26 km od centrum Langfang, lotnisko Daxing ma stać się głównym węzłem lotniczym regionu.

I to właśnie połączenie z lotniskiem jest jego gigantycznym atutem. System transportu na lotnisko jest niezwykle tani i świetnie dopasowany do potrzeb. Przejazd nową linia kolejowa Beijing-Xiong'an Intercity z centrum Pekinu na samo lotnisko trwa w 20 minut i kosztuje 3 euro.

Powstała też nowa linia metra. Dojechać nią można z Daxing do Pekinu w 19 minut za 4 euro. Na odcinku od lotniska do centrum stolicy pociąg będzie miał możliwość rozpędzić się do 250 km/h. Na odcinku z Xiong’an do lotniska pociąg będzie mógł rozpędzić się nawet do 350 km/h. Oprócz tego jest też 6 linii autobusowych, a sam operator lotniska chwali się, że średnia cena przejazdu taksówka z lotniska do Pekinu to 21 euro. Szacuje się, że do 2021 roku nowe lotnisko będzie obsługiwało do 45 milionów pasażerów rocznie, a ostatecznie w 2025 r. ma ich przyjmować 170 milionów.

Pierwsze loty

Według agencji rządowej Global Times, siedem chińskich linii lotniczych już rozpoczeło regularne loty. Pierwszy lot – China Southern Airlines A380 – wystartował w środę o 16:23 czasu lokalnego.



Także zagraniczni przewoźnicy już zapowiedzieli loty do Daxing. W tym m.in. British Airways, Cathay Pacific i Finnair. Także polski LOT uruchamia połączenie do Pekin-Daxing. Od 28 października będzie tam latał codziennie.

– Od kilku lat ubiegaliśmy się o zwiększenie częstotliwości rejsów do Chin, ponieważ dostrzegamy w tym połączeniu ogromny potencjał biznesowy. Nowa inwestycja infrastrukturalna, jaką jest lotnisko Pekin-Daxing otwiera nam możliwości rozwoju w jednej z największych i najprężniej rozwijających się gospodarek świata. Tym samym, z trzech dotychczasowo obsługiwanych rejsów między Warszawą a Pekinem, z końcem października zwiększymy oferowanie do siedmiu połączeń tygodniowo. To nie tylko doskonała propozycja dla pasażerów podróżujących turystycznie i biznesowo między Polską a Chinami ale również dla osób rozpoczynających swoją podróż z wielu miast Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej – tłumaczył Rafał Milczarski, prezes LOT-u.

Rozkład połączeń do Pekin-Daxing został dostosowany tak, aby zapewnić dogodne przesiadki w Warszawie rozpoczynające się już od 1 godziny dla pasażerów z innych miast w Europie, w tym ze Szwecji, Kopenhagi, Hamburga, Berlina, Londynu, Paryża, Brukseli, Frankfurtu, Pragi, Wiednia, Budapesztu, Bukaresztu czy Wilna. Rejs do Pekin-Daxing potrwa 8 godzin i 40 minut. W drugą stronę Dreamlinery LOT-u polecą w niespełna 10 godzin.

Port Beijing Daxing zaprojektowany został przy współpracy ADPI i Zaha Hadid Architects. Oficjalna decyzja o powstaniu lotniska pojawiła się 13 stycznia 2013 roku.

Co ciekawe, podczas budowy, w grudniu 2017 roku odkryto setki grobów z czasów dynastii Qing.

