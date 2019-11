Mikołaj Wild p.o. prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wcześniej był pełnomocnikiem rządu

Spółka Centralny Port Komunikacyjny, która nadzoruje prace nad CPK i inwestycjami towarzyszącymi, będzie miała nowego prezesa. Tymczasowo, pełniącym obowiązki szefa został Mikołaj Wild. Wcześniej, od momentu ogłoszenia pomysłu budowy superlotniska, Wild pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. tej inwestycji. Premier Mateusz Morawiecki na to stanowisko 28 listopada powołał Marcina Horałę, posła PiS.

W rozmowie z Polsat News Horała podkreślił, że będzie konkurs na szefa Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale nie wyobraża sobie lepszego eksperta na tym stanowisku niż Mikołaj Wild. – To będzie taka nóżka projektowo-biznesowa, a ja będę tym buldożerkiem politycznym, który będzie różne instytucje rządowe i nie tylko rządowe spinał – powiedział pełnomocnik rządu ds. budowy CPK.

Pytany o to, czy interesuje się lotnictwem, polityk PiS odparł, że nieszczególnie bardziej niż innymi obszarami sfery publicznej. – Interesuję się polityką, Polską, a CPK to szczególnie ważny projekt dla Polski. Zanim zostałem posłem, to prawie całe życie przepracowałem w transporcie i logistyce – zaznaczył.

Mikołaj Wild poinformował, że ma zamiar wystartować w konkursie na prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny. Do momentu jego rozstrzygnięcia będzie pełnił funkcję szefa.

