Powstaje CPK, co dalej z Lotniskiem Chopina? „Zamówiliśmy na to analizy i ekspertyzy”

W czwartek 28 listopada Marcin Horała zastąpił Mateusza Wilda na stanowisku pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego – węzła mającego zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na antenie TVN24 polityk mówił, że jego zadaniem jest taka koordynacja działań rządu i podległych mu instytucji, by ta realizacja tej priorytetowej inwestycji przebiegała sprawnie. Horała zapowiedział, że w tym celu potrzebna będzie nowelizacja ustawy o CPK. – Ja ją w 2020 roku na pewno przedstawię – mówił. Pytany o to, czy budowa się opóźnia, odparł: „Na ten moment trzymamy się roku 2027” . – To jest oczywiście rekord świata, a czasem rekordu nie udaje się pobić, ale jeszcze mamy szansę – mówił.

Marcin Horała stwierdził, że według obecnych szacunków budowa lotniska w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego to koszt około 25 mld złotych. – To będzie w przytłaczającej części sfinansowane rynkowo – zaznaczył. – Wszystkie inwestycje kolejowe i drogowe to może będzie drugie 25 miliardów – dodał.

Pytany o to, czy jego zdaniem wraz z pojawieniem się na lotnisku w Baranowie pierwszego samolotu, powinno zostać zamknięte Lotnisko Chopina, Marcin Horała odpowiedział, że „tego teraz nie przesądzi” . – Zamówiliśmy na to analizy i ekspertyzy. Na pewno nie jest tak, że możemy rozwijać Lotnisko Chopina. Natomiast czy będzie to ograniczony ruch, komplementarny, o mniejszym natężeniu, to jest pytanie też do mieszkańców Warszawy. Czy chcą mieć za chwilę nad głową 600, 800, 1000 operacji lotniczych dziennie. Czy będziemy rozmawiać o likwidacji ciszy lotniczej w Warszawie. No przecież, że nie. To jest oczywiste – mówił Marcin Horała.

Czytaj także:

Horała o CPK: Chcemy być krajem z pierwszej ligi także w sensie transportowym