Nawet 15 mld złotych na modernizację linii kolejowych w 2020 roku

„W przyszłym roku zakładamy, że nakłady będą na poziomie kilkunastu mld zł, mówimy o kwocie 14-15 mld zł, które są zapisane w Krajowym Programie Kolejowym. Ten optymizm się bierze stąd, że mamy podpisane umowy na realizację m.in. projektów portowych, które nie wpływają znacznie na prowadzeniu ruchu pociągów. Podpiszemy umowę na pewno w najbliższych 2-3 miesiącach na realizację odcinka Czyżew - Białystok. Wartość tego projektu to jest 3,5 mld zł, w systemie 'buduj'. Realizujemy też projekt GSMR, który będzie w następnym roku najbardziej rozpędzony, nakłady na niego w 2020 r. będą największe. Będą też projekty kończone, np. Katowice - Kraków, czy projekty realizowane np. E20 [Warszawa - Poznań - granica niemiecka]” – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

„Musimy pamiętać, że nakłady muszą umożliwić prowadzenie ruchu pociągów, mamy to zaplanowane na przyszły rok i myślę, że ten optymizm nie jest bezzasadny” – dodał prezes.

Wcześniej podczas konferencji prasowej Merchel mówił o ostatnich osiągnięciach PKP PLK. W 2019 r., w ramach 10,5 mld zł inwestycji, zmodernizowano ok. 1400 km torów, ok. 1250 km sieci trakcyjnej i zamontowano ponad 1200 nowych rozjazdów. PKP PLK zmodernizowały też w ubiegłym roku 150 mostów i 140 wiaduktów.

„W ostatnim czasie udostępniliśmy podróżnym 18 nowych przystanków w różnych częściach Polski i zmodernizowaliśmy ok. 320 peronów” – dodał. Wartość Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. po aktualizacji to blisko 76 mld zł.

