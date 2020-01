GDDKiA: Do końca roku uruchomimy co najmniej 116,8 km nowych dróg

„Obecnie w realizacji jest 1 003,8 km dróg w realizacji, z czego w tym roku udostępnimy co najmniej 116,8 km. Drogi będące w realizacji pozwolą w kolejnych latach zamknąć najważniejsze ciągi komunikacyjne w kraju. Są to m.in. autostrada A1 od Częstochowy do Tuszyna, dzięki czemu z Pomorza sprawnie i komfortowo dotrzemy do granicy z Czechami. W realizacji mamy też ostatnie odcinki drogi ekspresowej S7 między Płońskiem a Napierkami - po wybudowaniu tego odcinka uzyskamy ciąg ekspresowy od Płońska do Trójmiasta” – czytamy w komunikacie.

Kolejne kluczowe połączenie drogą szybkiego ruchu jest w realizacji na wschodzie kraju. To droga ekspresowa S19 między Rzeszowem a Lublinem. W realizacji są również odcinki w ciągu S3 i S5, które uzupełnią połączenia odpowiednio portu w Szczecinie z południową granicą kraju, a S5 - Wrocławia przez Poznań z Bydgoszczą, dodano.

Nowe 116,8 km dróg ma być udostępnione na 12 zadaniach:



A2 węzeł Lubelska - węzeł Konik (5,6 km)



A2 węzeł Konik - obwodnica Mińska Mazowieckiego (9,2 km)



S5 Bydgoszcz Opławiec - Bydgoszcz Błonia (13,5 km)



S5 Szubin Północ - Żnin Północ (19,3 km)



S10 obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniowa - II jezdnia (6,4 km)



S17 węzeł Lubelska - początek obwodnicy Kołbieli (15,2 km)



S17 obwodnica Kołbieli (8,7 km)



S61 obwodnica Szczuczyna - II jezdnia (6,6 km)



obwodnica Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 (6,7 km)



obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 (6,9 km)



obwodnica Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 (17,8 km)



obwodnica Węgorzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 (1 km)



GDDKiA deklaruje też, że realizuje również wszelkie możliwe działania, które mają pozwolić na udostępnienie jeszcze w 2020 r. wszystkich trzech odcinków trasy S2 w Warszawie:



węzeł Puławska - węzeł Przyczółkowa (4,62 km)



węzeł Przyczółkowa - węzeł Wał Miedzeszyński (6,45 km)



