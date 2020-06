Koronawirus nie zatrzymał budowy dróg w Polsce. „1,5 mln miejsc pracy jest aktywnych”

– Jesteśmy na budowie, na której życie wrze, można powiedzieć. Tak funkcjonują wszystkie budowy w naszym kraju, nie zatrzymaliśmy budów, koronawirus budów nie zatrzymał – powiedział Adamczyk na konferencji prasowej w Janowie Lubelskim. Minister podkreślił, że w całym kraju prowadzone są prace przy budowie dróg, a także przy modernizacji i budowie szlaków kolejowych. Jak dodał ponad 2,4 tys. inwestycji jest też prowadzonych w związku z budową i modernizacją dróg lokalnych.

– Zapewniam państwa, że będziemy robili wszystko, aby budowy w Polsce funkcjonowały, a to daje nam szanse na to, że 1,5 mln miejsc pracy jest aktywnych, nie jest zawieszonych – mówił minister.

Szlak Via Carpatia

Adamczyk przypomniał, że obwodnica Janowa Lubelskiego to jeden z wielu w woj. lubelskim odcinków szlaku Via Carpatia – międzynarodowej trasy, łączącej Europę północną i południową. – Stoimy na budowanej drodze, wymarzonej od pokoleń. Via Carpatia to droga życia, nazywana tak przez pana prezydenta śp. Lecha Kaczyńskiego, ale również bardzo doceniona dzisiaj przez polityków, szczególnie przez prezydenta Andrzeja Dudę, który jest autorem porozumienia Trójmorza, dla którego Via Carpatia jest drogą życia – zaznaczył Adamczyk.

Minister wizytował budowę 7-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19, która stanowi obwodnicę Janowa Lubelskiego. Trasa przebiega nowym śladem na terenach gmin Modliborzyce i Janów Lubelski. W ramach inwestycji powstają m.in. dwa węzły: Janów Lub. Północ i Janów Lub. Południe. Wykonawcą jest firma Mota-Engil Central Europe, a wartość kontraktu to 148,5 mln zł.

– Na dzień dzisiejszy widać, że droga będzie zrobiona w terminie i w przyszłym roku chcielibyśmy się tutaj spotkać na zakończeniu tej inwestycji – powiedział dyrektor lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mirosław Czech.

Obwodnica Janowa Lubelskiego

Minister Adamczyk przypomniał, że w ramach rządowego programu 100 obwodnic powstanie również obwodnica Janowa Lubelskiego, która będzie przebiegać ciągu drogi krajowej nr 74. Trasa ma przebiegać po nowym śladzie i może mieć długość od 8,5 do 9,5. Obecnie trwają konsultacje dotyczące szczegółów przebiegu obwodnicy.

Obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S19, to jeden z fragmentów budowanych obecnie 75 km drogi S19 od Lublina na południe przez Kraśnik do węzła Lasy Janowskie na granicy województw lubelskiego i podkarpackiego. Droga ta ma powstać do 2021 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma wkrótce ogłosić przetarg na budowę 23 km drogi ekspresowej S19 od Lublina na północ, do Lubartowa. Realizacja tej inwestycji planowana jest w latach 2022-2024. Kolejne fragmenty S19 w północnej części woj. lubelskiego są na etapie prac projektowych, trwa opracowywanie koncepcji programowej dla sześciu odcinków tej trasy, w dwóch przypadkach – obwodnicy Kocka i obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego – chodzi o dobudowanie drugiej jezdni.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski i stanowić część międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma przebiegać ma z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.

Via Carpatia w Lubelskiem liczyć będzie w sumie około 200 km, a łączny koszt budowy tej drogi na terenie woj. lubelskiego, wraz w wykupem gruntów, szacowany jest na 6,4 mld zł.

