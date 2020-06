Horała: Sprzeciw wobec CPK to jasne postawienie się pana Trzaskowskiego przeciwko polskiej racji stanu

– To jasne postawienie się pana Trzaskowskiego przeciwko polskiej racji stanu. CPK to miliardy złotych, które trafią do kieszeni Polaków, bo to m.in. nowe miejsca pracy. To również walka z wykluczeniem komunikacyjnym – powiedział Marcin Horała w TVP Info.

Minister odpowiedzialny za budowę największej inwestycji infrastrukturalnej w najnowszej historii Polski odniósł się także do słów kandydata Koalicji Obywatelskiej, który twierdził, że kryzys spowodowany pandemią koronawirusa jest złym momentem na budowanie tak kosztownych projektów.

– Przypomnę, że takie inwestycje na świecie trwały po dwadzieściakilka lat, a my planujemy zbudować ją w dziesięć. To, że kryzys trwa teraz, to nie znaczy, że nadal będzie obecny, gdy inwestycję zakończymy. Nie można jej odwlekać, bo zostaniemy w tyle – powiedział Horała.

Minister skomentował także wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, który zaprotestował wobec budowie Nordstream-2, który zdaniem rządu godzi w polskie interesy.

– Partnerstwo Polsko-amerykańskie, które jest silne jak nigdy, oparty jest na wspólnocie interesów. Chodzi o podtrzymywanie solidarności europejskiej, a właśnie Nordstream-2 jest łamaniem takiej solidarności, gdyż jest to płacenie miliardów euro Rosji – dodał.

