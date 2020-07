Na co Polska przeznaczy środki z Funduszu Odbudowy i Rozwoju? Jeszcze dziś narada międzyresortowa

Rząd planuje stworzenie listy konkretnych projektów, także infrastrukturalnych, w które mają być inwestowane wynegocjowane dla Polski środki z Funduszu Odbudowy i Rozwoju, zapowiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jeszcze dziś po południu ma odbyć się międzyresortowe spotkanie, którego celem będzie dyskusja nad konkretnymi projektami na tę listę, poinformowała.

W ramach wynegocjowanego w Brukseli porozumienia w sprawie Funduszu Odbudowy i Rozwoju oraz budżetu na kolejną perspektywę finansową 2021-2027 do Polski ma trafić łącznie około 160 mld euro, w tym ok. 125 mld euro w formie bezpośrednich dotacji.

– Dzisiaj naszym największym zadaniem i wyzwaniem jest to, byśmy […] potrafili te środki bardzo dobrze zainwestować […] Jeszcze dziś po południu mamy kolejne spotkanie uzgodnieniowe, międzyresortowe w zakresie planowania Funduszu Odbudowy […] W naszej propozycji znajdzie się lista projektów indykatywnych, wskazanych, nazwanych […] w które chcielibyśmy inwestować w najbliższe lata, które […] przyniosą konkretne efekty – powiedziała Emilewicz.

Drogi i kolej

Doprecyzowała, że będą to środki na infrastrukturę drogową, kolejową, związaną z tymi projektami […] tymi dużymi krajowymi, ale także tymi lokalnymi.

– To są także środki na transformację energetyczną, to są środki na to, byśmy byli w stanie dostarczać czystą i tanią energię zarówno dla polskich przedsiębiorców, jak i dla polskich gospodarstw domowych. To wreszcie środki na modernizację i unowocześnienie polskich miast po to, aby miasta, o których się tyle mówi, stały się miastami inteligentnymi – dodała.

Fundusz Odbudowy i Rozwoju

Negocjacje Rady Europejskiej dotyczyły podziału środków z Funduszu Odbudowy i Rozwoju (Next Generation EU) w wysokości 750 mld euro (po negocjacjach 390 mld euro z nich zostanie wypłaconych państwom w formie dotacji, a 360 mld euro w formie pożyczek) oraz budżetu UE na kolejną perspektywę finansową na lata 2021-2027 w wysokości 1,074 bln euro.

