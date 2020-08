Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej powstanie do 2025 roku. To bardzo ważna droga

Postępowanie obejmuje pierwszy odcinek drogi ekspresowej S6 (podzielony na dwa zadania) realizowany po decyzji rządu o przeznaczeniu dodatkowych środków z budżetu państwa na budowę tej trasy. Kolejne przetargi jeszcze w tym roku. S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta przechodzi do realizacji ze środków budżetu państwa, a nie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Zgodnie w wcześniejszymi deklaracjami 19 sierpnia 2020 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej GDDKiA wysłała ogłoszenie o przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 – Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Ogłoszenie to ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA.

W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. Decyzja rządu o przekazaniu dodatkowych środków na realizację m.in. tego odcinka drogi ekspresowej S6 i realizacji w oparciu o środki budżetu państwa (a nie jak wcześniej planowano w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) pozwoli usprawnić i przyspieszy proces budowy tej potrzebnej dla regionu i całej Polski drogi.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy w każdym kierunku z rezerwą pod trzeci pas. Trasa ma mieć wraz z obwodnicą Żukowa około 39 km. Została ona podzielona na dwa odcinki realizacyjne:

Chwaszczyno (bez węzła) – Żukowo (bez węzła), długość ok. 16,3 km;



Żukowo (z węzłem) – Gdańsk Południe (rozbudowa węzła), długość ok. 16 km, oraz obwodnica Żukowa o długości ok. 7 km.



Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej umożliwi sprawny, bezpieczny i komfortowy przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego, wyprowadzając ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6 w kierunku Lęborka, Słupska i Koszalina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz częściowo odciąży istniejącą drogę ekspresową S6 Obwodnicę Trójmiasta.

Kolejnymi odcinkami dróg ekspresowych, stanowiących kontynuację S6, na które mają być ogłoszone przetargi to: Bożepole Wielkie – Lębork, Lębork – Słupsk oraz rozbudowa obwodnicy Słupska do pełnych dwóch jezdni, co planowane jest II połowie 2020 roku. Natomiast w III kw. 2021 roku ruszają kolejne przetargi na odcinki od obwodnicy Słupska do Koszalina.

