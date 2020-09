GDDKiA: Pandemia koronawirusa nie spowodowała zamknięcia budów

„Pandemia koronawirusa nie spowodowała zamknięcia budów ani wstrzymania na nich prac. Nie doprowadziła też do spowolnienia w realizacji inwestycji. Potwierdzeniem tego są wydatki, jakie ponieśliśmy na realizację zadań. Tylko w lipcu 2020 r. zasililiśmy branżę budowlaną kwotą blisko 1,6 mld zł. Dziękujemy wszystkim pracownikom, wykonawcom, podwykonawcom, usługodawcom oraz dostawcom pracującym na budowach w tym trudnym dla gospodarki okresie” – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Efekt zimy

W I kwartale bieżącego roku, który praktycznie w całości stanowi tzw. okres zimowy w rozumieniu Szczególnych Warunków Kontraktu i roboty są prowadzone mniej intensywnie niż latem, GDDKiA wydała na inwestycje drogowe ok. 2,3 mld zł. II kwartał, w którym "rozkręca" się sezon budowlany, a który w tym roku stał pod znakiem pandemii koronawirusa, GDDKiA zamknęła kwotą wydatków powyżej 4 mld zł. Początek kolejnego kwartału rozpoczął się imponująco kwotą ok. 1,6 mld zł, podkreśla Dyrekcja.

„Warto zauważyć, że w każdym z pierwszych siedmiu miesięcy 2020 roku zasilaliśmy branżę budowlaną kwotą wyższą niż w to miało miejsce w danym miesiącu w 2019 roku” – dodała GDDKiA.

Według cytowanych w komunikacie wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w lipcu 2020 r. była niższa o 10,9 proc. w porównaniu z lipcem 2019 r. Tymczasem GDDKiA w lipcu 2020 r. wydatkowała prawie 1,6 mld zł, gdzie w zestawieniu z lipcem 2019 r. (wydatki ponad 1,3 mld zł) to wzrost o prawie 240 mln zł (+17,5 proc.), czytamy także.

„Od stycznia bieżącego roku podpisaliśmy już 25 kontraktów o wartości ponad 15 mld zł. W ramach tych zadań powstanie blisko 350 km dróg. Obecnie w realizacji jest 98 zadań o łącznej długości 1251,4 km i wartości ok. 46 mld zł. Jest to 9 odcinków autostradowych o długości 138,8 km, 73 odcinki przyszłych dróg ekspresowych o łącznej długości 966 km oraz 16 zadań dla dróg klasy głównej przyspieszonej (głównie obwodnice w ramach PBDK) o łącznej długości 146,6 km” – wymienia GDDKiA.

Pieniądze z Programu Budowy Dróg Krajowych

Wskazuje, że dzięki przyznaniu przez rząd dodatkowo 21 mld zł na Program Budowy Dróg Krajowych zwiększa pulę przetargów na ten rok. Na początku 2020 roku informowała o planach ogłoszenia przetargów na ok. 353 km dróg. Jednak dzięki ogłoszonemu Programowi budowy 100 obwodnic oraz zwiększeniu przez rząd limitu finansowego na PBDK, planuje w tym roku ogłosić jeszcze przetargi na ok. 258 km i 10 obwodnic na ok. 84 km.

„Dotychczas ogłosiliśmy 19 przetargów o łącznej długości 233,2 km (15 zadań z PBDK 2014-2023 o łącznej długości 206 km i 4 obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 27,2 km). W sumie ten rok planujemy zakończyć ogłoszonymi postępowaniami na budowę ponad 575 km tras” – podsumowano.

