Wiadomo, którędy przebiegnie droga przez Mazury

9 września odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), które oceniło wykonaną do tej pory dokumentacje projektową dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk. Komisja postanowiła rekomendować do realizacji wariant B. Wariant ten będzie wskazany jako preferowany do realizacji we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Planowany termin złożenia wniosku to październik tego roku.

Zgodnie z raportem oceny oddziaływania na środowisko opracowanym w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) zarówno wariant B (Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk), jak i wariant C (Mrągowo - Użranki - Mrówki (most) - Ławki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk) mogą być realizowane.

Natomiast wariant A (Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony północnej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk) jest nieakceptowalny z przyrodniczego punktu widzenia, ponieważ w tym wariancie miałaby miejsce największa ingerencja inwestycji w przyrodę ożywioną.

Wariant B uzyskał najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium funkcjonalnym obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność transportową oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wariant C wypadł najlepiej według kryteriów technicznego i ekonomicznego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że podjęcie inwestycji, jaką jest budowa drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk, jest znacznie bardziej korzystne niż pozostawienie drogi krajowej nr 16 w stanie istniejącym.

