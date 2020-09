Drugi etap przekopu Mierzei Wiślanej. Zgłosiło się dziewięć firm. Na czym będą polegać prace?

Dziewięć firm złożyło oferty w przetargu na drugą część budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany – informuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Urząd Morski w Gdyni chce przeznaczyć na inwestycję ponad 687,5 mln zł. Złożone przez dziewięć firm oferty opiewają na kwoty od 492,9 mln zł do 968,8 mln zł.

Połączenie do portu w Elblągu

Inwestycja, której dotyczy przetarg ogłoszony w maju, obejmuje przebudowę toru wodnego na rzece Elbląg i budowę mostu obrotowego w Nowakowie. Ma to umożliwić wpływanie do portu w Elblągu statków o długości do 100 metrów oraz szerokości do 20 metrów.

Na początku września Urząd Morski w Gdyni ponownie zwiększył wartość kontraktu na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Jeszcze niedawno zakładano, że prace przy przekopie Mierzei Wiślanej będą warte 813 mln zł. Kwotę skorygowano i wynosi ona już 821 mln zł.

Dodatkowe prace budowlane

Jak poinformował Urząd Morski w Gdyni, który odpowiada za inwestycję, powodem modyfikacji budżetu inwestycji jest konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac budowlanych. Chodzi o przesadzenie szuwaru trzcinowego z miejsc, w których wykonywana jest inwestycja. Prace będą prowadzone przy brzegach mierzei, w miejscu, gdzie zostanie ona przekopana.

